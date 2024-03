A baloldal letartóztatott háttéremberének kerületeken átívelő botrányai + videó

Tóth és Horváth a zuglói parkolási cég, a SIS Parking Kft. nyereségéből több mint negyedmilliárd forintot zsebelhetett be, míg Molnár és Baja azért kért pénzt, hogy „ne támadják meg” a SYS IT Services Kft. és a BKV között kötött informatikai szolgáltatásokról szóló, 19 milliárd forintos szerződést.

Fuzik vallomása szerint Molnár 40, Baja pedig 30 millió forint kenőpénzt kapott. Fuzik egyébként vállalta a hazugságvizsgálatot is, a poligráf szerint a férfi igazat mondott, amikor a vesztegetési ügyekről beszélt.

P. elmondta, ő és egy üzlettársa is indulni akart a BKK egyébként többmilliárdos jegyautomata-tenderén, mivel nekik megvolt a megfelelő szoftverük. Versenytársuk az IT Systems nevű cég volt, amely P. szerint Molnár Zsolt és Horváth Csaba érdekeltségébe tartozott. P. megakadályozandó, hogy a BKK az IT Systemsszel szerződjön, cikkeket íratott HVG-re és a Telexre, amelyekben a portálok feltárták az 1,6 milliárdos „mutyigyanús” ügyletet. Végül P. üzlettársa lett a tender nyertese.

Óbuda Újság

Érdekesség, hogy a hatóságok által a III. kerületi önkormányzattól lefoglalt dokumentumok alapján nem a fent nevezett ügyekben, hanem az Óbuda Újság botránya kapcsán indított nyomozás során tartottak nemrég házkutatást a III. kerületi önkormányzatnál.

Erről eddig mindössze azt lehetett tudni, hogy P. Gábor a már említett Key Price Kft.-je vette át az Óbuda Újság kiadásának feladatait, miután 2019-ben az új DK-s városvezetés szerződést bontott az addig munkát végző céggel.

A Key Price öt évre nyerte el a kiadói munkákat 356 millió forint értékben.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerint az történt, hogy egy férfi a kft.-jén keresztül szolgáltatások nyújtására, illetve eszközbeszerzésekre fiktív szerződéseket kötött a III. kerületi önkormányzattal, illetve az egyik gyanúsított-társa által kijelölt két gazdasági társasággal. Ezért csaptak le P.-ékre és ezért szálltak ki az önkormányzathoz is.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester, mögötte Kunhalmi Ágnes (MSZP), Pestszentlőrinc-Pestszentimre országgyűlési képviselője (balra), Szaniszló Sándor (Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP), Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere (balra a második) és Gajda Péter (Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP), Kispest polgármestere (jobbra) (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)