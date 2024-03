Ha azt hiszi, hogy a képen egy romos pajtát lát, hatalmasat téved. Itt az igazság!

Kifejtik részletesebben is, bár az épület ma elhagyottan áll, először 1355-ben található róla említés, és bár most raktárnak használják, az egykori templom kétszeri barokk átépítése jelentősen átalakította az eredeti Árpád-kori falakat, igaz, a déli oldali fal valószínű, hogy Árpád-kori maradvány. A keletnyugati tájolású, nyeregtetős, oromfalas épület terméskő falazattal épült, bár helyenként téglakiegészítés is látható.

Hozzáfűzik, hogy a homlokzat falazatán érzékelhetők az egykori nyílások, falpótlások, építési periódusok, és beszámolnak arról is, hogy jelenleg három bejárat van az épületen. Egy főbejárat a templom felől, egy oldalbejárat a tér irányából és egy padlástéri bejárat a forgalmas út felől. A tetőtéri bejáratnak azonban nincs ajtaja, így a kíváncsi szemek könnyen beleshetnek a padlásra.