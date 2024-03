Idén augusztus elején debütál az MCC Feszt

Augusztus 1. és 3. között rendezi meg fesztiválját Esztergomban az MCC, ahol idén is a magyar könnyűzenei élet kiválóságaival, valamint neves hazai és nemzetközi előadókkal, véleményformálókkal várja a látogatókat a többnapos rendezvény – közölte az intézmény kommunikációs igazgatósága.

Tájékoztatásuk szerint az eseményen részt vesz például az Oxfordi Egyetem Bizánckutató Központjának igazgatója, a Bild-Zeitung egykori főszerkesztője, valamint a Kent Egyetem politológiaprofesszora és az American University UNESCO által kitüntetett transznacionális kihívások és kormányzás tudományának professzora.

A tavalyi eseményen összesen 47 ezer fesztiválozó vett részt, akik 120 színpadi program közül választhattak, 250 szakmai előadóval és 100 kiállítóval találkozhattak.

A háromnapos fesztivál gerincét idén is a neves külföldi szakemberek előadásai, beszélgetései adják. A vendégelőadók között szerepel Peter Frankopan, az Oxfordi Egyetem Bizánckutató Központjának igazgatója, a világhírű Selyemutak című könyvsorozat szerzője, Bernard Yeung közgazdász, a NUS Business School volt dékánja, Rudolf Adam író, volt diplomata, a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat korábbi alelnöke, Matt Goodwin író, a Kent Egyetem Rutherford College politológiai professzora, a Chatham House vezető kutatója és Amitav Acharya, az American University UNESCO által kitüntetett transznacionális kihívások és kormányzás tudományának professzora.

Beszélgetést hallgató tömeg az MCC Feszten (Forrás: Facebook/MCC Feszt)

A neves előadók sorát erősíti a többi között Kai Diekmann német újságíró, a Welt am Sonntag és a Bild-Zeitung egykori főszerkesztője, Armin Petschner-Multari, a német Bundestag CSU-frakciójának digitális kommunikációs vezetője, Armin Petschner-Multari, egykori külügyi tisztviselő, a Center for Imigration Studies vezetőségi tagja, valamint az Nemzetközi Bevándorláskutatási Hálózat (INIR) egyik alapítója.

A panelbeszélgetések során szó lesz a többi között a multipoláris világrend nyújtotta kihívásokról és lehetőségekről, az amerikai és európai uniós választásokról, a mesterséges intelligencia és az automatizálás térnyeréséről, valamint a zöldátmenet gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásairól is.

Az idei MCC Feszt a zenei előadók tekintetében szintén minden korosztálynak tartogat izgalmas szórakozási lehetőséget.

Többek között olyan zenészek és zenekarok töltik meg minden este élettel Esztergomot, mint a Tankcsapda, a Neoton Família és Majka, de a fesztiválozók idén is találkozhatnak a tavaly is nagy sikerrel fellépő ValMarral és T. Danny-vel.

A 2024-es MCC Feszten is bemutatkoznak a tehetséggondozó intézmény képzési programjai, valamint számos partnerszervezet is képviselteti magát az Edu Sétányon, ahol napközben családi programokkal is várják a szervezők az érdeklődőket.

A fesztiválra idén is válható MCC Feszt Pass, ez az esztergomi vasútállomás és a rendezvény helyszíne közötti ingyenes fesztiváljáratot és ingyenes kempingezést biztosít, valamint térítés nélkül lehet igénybe venni a strandfürdőt.