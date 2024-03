Itt a megállapodás: gépkocsikkal, drónokkal és polgárőrökkel az idősek biztonságáért

Nyitrai Zsolt kiemelte azt is, hogy a kormány nemcsak a közbiztonságot, hanem az idős emberek biztonságát és a gondoskodást is fontosnak tartja. Ezért indították el Európában egyedülálló módon a 65 év felettiek számára ingyenes Gondosóra programot. A miniszterelnök főtanácsadója megköszönte, hogy a polgárőrök eddig is részt vettek a gondosóra népszerűsítésében és eljuttatásában az idős emberekhez.

A megállapodás aláírása előtt elhangzott, hogy a Gondosóra program középpontjában a biztonság áll, amely azt segíti elő, hogy a 65 év felettiek minél tovább élhessenek a saját otthonaikban, biztonságban.

A gondosórára regisztráltak száma már csaknem 600 ezer. A száz főt alkalmazó diszpécserközpontba a napi, átlagosan kétezer hívást már tematizálni kell, a polgárőrök segítségére a veszély jellegétől függően van szükség.

Az együttműködési megállapodás aláírói Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, Túrós András az OPSZ elnöke, valamint Juhász Roland, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balázs Attila)