Magyar Péter a baloldali szimpatizánsok embere

Magyar Péter önmagát konzervatív jobboldali meggyőződésűnek vallja, miközben március 15-i rendezvényén baloldali szereplőkkel, köztük Nagy Ervinnel és Epres Attilával állt színpadra. Az eseményen Varga Judit volt férje régóta ismert baloldali szólamokat hangoztatott, és bejelentette, hogy pártot kíván alapítani.

Mindez nem annyira meglepő annak fényében, hogy a támogatottságát tekintve több kutatás is megerősíti, hogy

kilencven százalékban baloldali szavazók érdeklődnek Magyar Péter iránt.

Ez azt jelenti, hogy a baloldal körében népszerű, a baloldali pártok versenytársa és baloldali programot hirdetett – mondta a Magyar Nemzetnek Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet vezetőhelyettese, politikai elemzési igazgatója rámutatott: nem lehetett látni semmilyen újdonságot március 15-i rendezvényén, ugyanazokat mondta el, mint a többi balliberális párt Dobrev Klárától Márki-Zay Péteren át a Momentum mozgalomig.

Alapvetően messiásvárásról van szó a balliberális oldalon, most éppen úgy tűnik, hogy Magyar Péter lehet a baloldali szimpatizánsok reménye. Még várat magára, hogy a többi balliberális párt hogyan fog hozzá viszonyulni, mert nagy eséllyel versenytársak lesznek, és versenytársként is tekintenek rá – magyarázta Boros Bánk Levente.

Az elemző felhívta a figyelmet, hogy a zászlóbontó rendezvény igen költséges lehetett, ám valószínűleg sosem fogjuk megtudni, hogy pontosan mi áll a háttérben. Magyar Péter a rendezvény megvalósításának pénzügyi feltételeiről feltehetően azt fogja mondani, hogy összeadták, esetleg a saját forrásait használta fel. Az biztos, hogy egy ilyen rendezvény több milliós, ha nem tízmilliós tétel – mutatott rá Boros Bánk Levente.

Ugyanazokkal a kihívásokkal és feladatokkal fog szembesülni Magyar Péter, mint mindegyik más politikai formáció az ellenzéki oldalon, hogy elsőre tisztaságot és átláthatóságot hirdet, adott esetben politikán kívüliséget, civil múltat hangoztat, és mindkét oldaltól azonos távolságot kommunikál.

Aztán végül mindig bebizonyosodik, hogy nem lehet más a politika

– jelentette ki az elemző. Hozzátette: ezt lehet látni most a Kutyapártnál, akik most szembesülnek a politikai valósággal, de láthattuk már korábban az LMP és a Momentum esetében is. Magyar Péter mind a finanszírozási és szervezeti, mind az alkufolyamatok kérdésében, mind a politikai pozíciók elosztásánál kihívásokkal fog szembesülni – jelezte Boros Bánk Levente.