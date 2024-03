„Bűz, mocsok és kötekedő emberek” – számonkérték az utasok a BKK-t

Nem érzik magukat sem komfortosan, sem biztonságban a budapesti közösségi közlekedést használók, ráadásul az utazók nem értik, hogy miért kell elviselniük azt, hogy egyes utasok saját piszkukban fetrenghetnek a járatok ülé­sein mindenféle retorzió nélkül. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) több járatán kritikus állapotok uralkodnak.

Mint lapunk megírta: az 1-es és a 4-es, 6-os villamoson gyakoriak az agresszív kéregetők és a félelmet keltő személyek.

Az általunk közölt cikkek eredményeként is a BKK a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötött stratégiai partnerség keretében a közösségi közlekedési eszközökön rendszeres ellenőrzéseket tart az utasok biztonsága érdekében. Legutóbb február 23-án ellenőrizték a 4-es és a 6-os villamost, a megállóhelyeket és azok környékét. Az akció eredménye igazolta: az utasok jogosan szólalnak fel a járműveken tapasztalt állapotok miatt. A rendőrök előállítottak három embert kábítószer birtoklása miatt, két embert pedig közterületen történő szeszesital-fogyasztásért figyelmeztettek.

Ezzel egy időben a közlekedésszervező cég bliccelés elleni kampányt indított a közösségi felületén, ami a fizető utasok körében hamar ellenérzéseket váltott ki.

Az egyik kommentelő a BKK-nak szegezte a kérdést: „Akkor ez a hajléktalanokra is igaz, ugye? Akik büdösen, akár oda is pisilve az ülésre melegednek egy-egy járaton, vagy van egy bizonyos utazóközönség, amelyhez oda se mernek menni a kedves kollégák”. A BKK hosszas válaszában többek közt úgy fogalmazott: „Igyekszünk egyszerre humánusan és az utasok érdekeit figyelembe véve eljárni mindazon esetekben, amikor valaki az élethelyzetéből adódó sajátosságokkal zavarja az utastársait. Jogos elvárás, hogy mindenki tiszta járatokon, biztonságos körülmények között utazhasson. Ugyanakkor a nehéz sorsú, rászoruló emberek védelme és a velük szembeni emberséges bánásmód is társadalmi kötelezettségünk. A magunk eszközeivel igyekszünk segíteni rajtuk, hiszen a hajléktalan emberek védelmét kiemelten fontosnak tartjuk.”

A BKK a szándékával épp ellentétes hatást érte el a válaszával. „Társadalmi kötelezettségvállalást szeretnének? Indítsanak kisbuszokat, vagy a régi rozsdásodó buszokat helyezzék ki a csomópontokon hajléktalanmelegedőnek, pihenőnek” – javasolta az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló megjegyezte: „Nem a nehéz sors, a rászorultság itt a probléma, hanem a bűz, a mocsok, a civilizálatlan, sokszor agresszív viselkedés, amelyekre nincs mentség, az ilyeneket nem lenne szabad felengedni a járművekre.”

