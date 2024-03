Tarlós István is Szentkirályi Alexandrát javasolta főpolgármester-jelöltnek, elmondta róla a véleményét is

Tarlós István a Hirado.hu-nak mondta el, mi a véleménye arról, hogy a Fidesz Szentkirályi Alexandrát indítja a főpolgármester-választáson:

Szentkirályi Alexandrának van a legjobb rálátása az önkormányzat spektrumának egészére, ismeri a várost, erős lobbierővel rendelkezik, jól kommunikál, míg Vitézy agresszíven hadar, Karácsony pedig általában jajveszékel

– mondta Tarlós István, majd úgy folytatta:

– Most, hogy ismerjük mind a három igazán komolyan vehető jelöltet, a kontextus megváltozott. Fontos, hogy női jelölt van, a mai világban pozitív fejlemény, ha nő vezethet egy milliós nagyvárost, Sau Paulónak és Rio de Janeirónak már 20 éve is női főpolgármestere volt, számít a megjelenés is, nem mindegy, milyen a város arca – mutatott rá Tarlós István, akitől azt is megkérdezték, volt-e ráhatása arra, hogy egykori helyettesét jelölte az önkormányzati választáson a Fidesz.

– Jóval korábbi nyilatkozatomban tényleg én is javasoltam Alexandrát, de nem beszéltem erről a jelölésről a Fidesz vezetőivel. Úgy látszik, ebben a kérdésben egyformán járt az eszünk

– válaszolta a korábbi főpolgármester.