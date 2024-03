Karácsony elherdálná a főváros ingatlanvagyonát

Az Etele plázához közel lévő, eladósorba került területre szinte bármi építhető. A kiírás szerint a hatályos kerületi építési szabályzat alapján az ingatlan olyan övezetbe sorolt, amely különlegesen szélesre tárja a megvalósítható felhasználások körét, ipari-logisztikai rendeltetések kivételével gyakorlatilag bármilyen más funkció megvalósítását lehetővé teszi,

a mostani 30 helyett 65 méter magasságban, vagyis több mint kétszer akkora toronyház is építhető a telekre.

A XII. kerületben is árusítanak egy beépítetlen, 1776 négyzetméteres területet, lakóövezeti besorolással. Kőbányán rögtön kettőt is elárvereznek, az egyiken irodákat is építhetnek. Aztán van itt még nyolc darab szántó, külön helyrajzi számmal, összesen csaknem húszezer négyzetméteren, amelyeket külön-külön bocsátanak áruba.

Az értékesítésekből, amelyek április–május hónapokban zárulnak, Karácsony Gergely több mint hétmilliárd forintot remél.

A baloldalnak semmi sem elég

– Karácsony Gergelyék annak ellenére akarják felélni az ingatlanvagyont, hogy rekordméretű adóbevételből gazdálkodnak. Láthatóan rosszul – mondta a Metropolnak Wintermantel Zsolt. Szerinte nem az a legnagyobb baj, hogy a baloldali városvezetés ingatlanokat értékesít, hanem az, hogy mindenféle stratégia nélkül teszi, és kizárólag eladott az elmúlt négy és fél évben, viszont nem fejlesztett. – Az nem ördögtől való, hogy a főváros gazdálkodik az ingatlanjaival, sőt ez kötelező feladata is. A nagy probléma az, hogy Karácsony Gergelyék nem gazdálkodnak, hanem csak el akarják adni, fel akarják élni az ingatlanvagyont. A gazdálkodás ugyanis azt jelenti, hogy az eladott ingatlanok árát visszaforgatjuk, azaz felújítunk vagy veszünk más ingatlanokat. De ilyen stratégiája nincs a fővárosnak, a baloldali városvezetés kizárólag bevételszerzésként tekint az értékesítésre.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes el is szólta magát, hogy azért akarnak eladni, mert az idei költségvetés bevételi oldalán szerepel a vételár.

Ugyanakkor az idei költségvetésben nincsen olyan típusú fejlesztési, beruházási kiadás, ami indokolná ezt az értékesítést. Egyszerűen a folyó működésre akarják az ingatlanvagyont felélni – tájékoztatott a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, és hozzátette: a fővárosban sem zöldfejlesztési, energiahatékonysági, sem közlekedésfejlesztési, sem ingatlanfejlesztési stratégia nincsen. – Karácsony Gergelyék egyszerűen élnek bele a mába. Csak egy dolog számít a baloldali városvezetésnek, hogy a káderek ki legyenek fizetve és a politikai hatalmat meg tudják tartani – vélekedett Wintermantel Zsolt.