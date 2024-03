Tovább nőtt az ápolók anyagi megbecsülése + videó

Nemes, ugyanakkor sokszor embert próbáló hivatás az egészségügyi dolgozóké. Hétköznap, hétvégén éjjel-nappal készek egészségünket őrizni és életünket is megmenteni. Felbecsülhetetlen munkát végeznek, ezt igyekszik kifejezni az átlagosan 20 százalékos alapbéremelésük is – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videóban.

A tavalyi egységes 18 százalékos béremelés után, most márciustól átlagosan 20 százalékkal nőtt az ápolók alapbére. A pontos összeget a munkáltatók határozták meg. Az ápolók havi keresete 2010-ben 170 ezer 900 forint volt, mára ez meghaladhatja a 800 ezer forintot – emlékeztetett a kormányszóvivő.

Mi a felvilágosítást megkaptuk a vezetéstől, elmondták, hogy hogy fog történni ez a bérlemez, és ez így is történt. Tehát teljesen korrektül megkaptuk azt a bért, amit ígértek.

– mondta el a videóban az egyik egészségügyi dolgozó.

A kormányszóvivő kérdésere azt is elmondta, hogy 12 órás munkarendben dolgoznak. Reggel héttől háromig szól hivatalosan a munkaidő, így nőnek fel a gyerekeik is, hogy tudják, hogy ez egy olyan szakma, és ez az életük. Egy másik egészségügyi dolgozó kifejtette: van egy hivatalos időpont a munkaidő végére, de csak amikor azt tudják mondani, hogy „na vége, és el tudtuk engedni a dolgokat, hogy most már mennénk, akkor megyünk haza„.