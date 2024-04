A Momentumot nem érdekli a Szikra Mozgalom pedofilbotránya

– Semmilyen szinten nem tekintem érintettnek a Szikra Mozgalmat sem antifa-botrányban, sem pedofilbotrányban – mondta a Magyar Nemzetnek Rózsa András, a Momentum Mozgalom zuglói polgármesterjelöltje, aki kedden jelentette be, hogy pártja választási szövetséget kötött a kerületben szintén jelöltet állító Szikra Mozgalommal.

Emlékezetes, a párbeszédes Jámbor András nevével fémjelzett Szikrát érintő pedofilügyre a tavaly februári magyarországi szélsőbaloldali támadások utáni nyomozás során derült fény.

A rendőrség a 2023. februári, budapesti Antifa-támadások után tartott több házkutatást, amelyek során az egyik lefoglalt számítógépen gyermekek sanyargatását bemutató, szadista gyermekpornográf felvételeket találtak.

A BRFK a Magyar Nemzettel korábban még azt közölte, hogy a felvételeket egy olyan magyar állampolgár lakásán és informatikai eszközein találták, aki a néhány hónappal azelőtti Antifa-támadások kapcsán került a hatóságok látókörébe.

Dobos Krisztináról van szó, akit később kiengedtek az előzetes letartóztatásból, mivel élettársa alibit szolgáltatott neki, azonban a férfi, miután a párjának a lakásán megtalálták a számítógépét tele pedofil tartalmakkal, öngyilkos lett.

Dobost egyébként Jámbor András bevitte a Parlamentbe és kiültette a karzatra is. A Szikra Mozgalom tagja saját bevallása szerint korábban a Gulyás Márton amerikai ösztöndíjas szélsőbaloldali aktivista által alapított Közös Ország Mozgalomban tevékenykedett. Dobos nem csak Jámbor Andrással, de Karácsony Gergely főpolgármester párttársával, a Párbeszéd társelnökével, Tordai Bencével is kiváló politikai kapcsolatokat ápol.

Mindezek ellenére Rózsa András, a Momentum XIV. kerületi jelöltje úgy fogalmazott,

„amit a Fidesz propagandagépezete okádott rá Jámbor Andrásra, vagy a Szikrára, mi komolytalannak vesszük, az minket nem érdekel”,

Sudár Orsolya személye pedig garancia egy progresszív, előremutató együttműködésre.

A liberális párt embere lapunknak arról is beszélt, a Szikrával kötött megállapodással az utolsó pillanatig vártak, bízva abban, hogy Horváth Csaba jelenleg regnáló szocialista polgármester is részt vesz az ellenzéki előválasztáson. – Horváth Csaba az első pillanattól kezdve elzárkózott, az előválasztási vitára sem jött el. Emellett érkeztek olyan választói visszajelzések, miszerint a polgármester nélkül ez egy csonka előválasztás lenne, aminek nincs értelme, hiszen nem tudja elérni a célját, miszerint egy ellenzéki jelölt álljon a Fidesszel szemben. – Nem értjük, Horváth Csaba miért nem vállalja a megmérettetést, miért nem elég bátor ahhoz, hogy kiálljon, főleg, mert az általa rendelt felmérés szerint állítólag még a szomszéd kerületet is megnyerné.

A továbbiakban nem tudom legitim ellenzéki jelöltnek tekinteni, aki nem vesz részt egy ilyen demokratikus folyamatban

– mondta Rózsa András, aki szerint Horváth jelöltsége kizárólag a Fidesz érdekeit fogja szolgálni.

A szélsőbaloldali Szikrával kötött megállapodás szerint, mint mondta, Sudár Orsolya visszalépett a javára, amit racionális döntésnek nevezett. Az egyezség részleteit a jövő héten dolgozzák ki.

Borítókép: Szikra Mozgalom vonulása (Forrás: Facebook/Szikra Mozgalom)