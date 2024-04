A projektalapú oktatásban segít a Digitális Témahét, a munkaerőpiaci elvárásokra is felkészítik a fiatalokat

– A Digitális témahét az aktív tanulásra, az együttműködés és a közös munka fejlesztésére, valamint az alkotás szabadságára ad lehetőséget: a pedagógiai projektek során videókat, plakátokat, rajzfilmeket és podcasteket is készíthettek a diákok, de programot is írhattak, megszervezhettek egy kiállítást vagy egy divatbemutatót valamilyen digitális technológia vagy eszköz használatával, attól függően, éppen mi illett a tantárgyi témához – sorolta Főző Attila László az idei Digitális témahét tapasztalatait, amelyen idén is több mint százezer diák és pedagógus vett részt.

Magyarország legnagyobb digitális pedagógiai eseménye 2016-ban indult, még az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére, amelyet a Belügyminisztérium támogatásával jelenleg az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány koordinál.

A Digitális témahét egyik pillanata. Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet

Az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány szakértője emlékeztetett, maga a projektmódszer egyébként több mint százéves, a digitális eszközök azonban értelemszerűen nem ennyi ideje szerves részei a mindennapjainknak, körülbelül harminc éve vannak jelen komolyabban az iskolában, a felzárkózásra és az új módszerek beemelésére pedig nagyobb szükség van az oktatásban, mint hinnénk.

– A régi módszer szerint – ami sajnos nagyon sok helyen jellemző még ma is – a tanár ír a táblára, a gyerekek írnak a füzetbe, ez azonban nemcsak elavult, de a hatékonysága is minimális, hiszen nem tudja fenntartani a gyerekek figyelmét. Ezzel ellentétben a projektalapú pedagógia során például egy fizikatanár mondhatja például, hogy tervezzünk egy kiállítást és bemutatót az egyszerű gépekről az iskolában, egy magyartanár pedig javasolhatja, hogy alkossunk digitális térképet Petőfi Sándor utazásairól vagy verseinek helyszíneiről, és ebből tartsunk egy bemutatót.

Felidézte: a Digitális témahét sokrétű céllal jött létre 2016-ban: amellett, hogy segíti a digitális írástudással és a digitális gyermekvédelemmel kapcsolatos ajánlásokat és támogatási formákat közvetíteni a diákoknak, szülőknek és pedagógusoknak egyaránt, betekintést nyújt a legkorszerűbb oktatástechnológiai fejlesztésekbe is.

– A határokon túlnyúló program középpontjában tehát a digitális technológia hatékony alkalmazása áll a tanítás és a tanulás során, a projektmódszer alkalmazásával. Minden évben sok-sok új innovatív ötlet, digitális pedagógiai gyakorlat születik a részt vevő iskolákban és óvodákban. Az idei témahét pályázati kiírása minden korábbinál több kategóriában kínál értékes nyereményeket több millió forint értékben a projektgazda és a szakmai támogató partnerek jóvoltából – hívta fel a figyelmet.

A segélyszervezet alapítványának szakértője arról is beszélt: hosszú évek óta céljuk a digitális szegénység elleni küzdelem.

A segélyszervezet munkájának egyik fókusza éppen az esélyteremtés. Régóta valljuk, hogy nincs esélyteremtés képzés és oktatás nélkül, mint ahogy azt is, hogy nincs sem képzés, sem oktatás digitalizáció nélkül

– sorolta Főző Attila László, aki szerint a digitalizáció világa rengeteg kihívást állít a pedagógusok és a diákok elé, amivel meg kell küzdeni.

– Fontos, hogy a tanulók digitális írástudását fejlesszük, a digitális eszközöket megjelentessük az oktatásban, hogy hatékonyabb legyen a tanítás, a tanulás, és hogy olyan készségeket is fejlesszünk, amelyek korábban ugyan nem álltak annyira az oktatás fókuszában, pedig a munkaerőpiacon fontosak – magyarázta.

Mint fogalmazott, idetartozik a digitális kompetencia számos eleme, valamint a kommunikáció, az együttműködés, a kritikai gondolkodás, a problémamegoldás és az is, hogy felismerjük, milyen kockázatok, lehetőségek vannak a digitális eszközök használatában.

– Ehhez a program indulásakor kidolgozott módszer az volt, hogy legalább öt tanórán keresztül egy témával foglalkoznak, közösen alkotnak, elemeznek, kutatnak a tanulók a pedagógusok irányításával, a legkülönfélébb digitális eszközökkel. Ez a program tehát nem a tanárcentrikus, nem a frontális oktatást helyezi előtérbe, hanem egy – akár a munka világában is sok helyen tapasztalható – együttműködésre, a közös munkára épülő projektmódszer alkalmazását ösztönzi – fejtette ki.

A pályázattal kapcsolatban elmondta: a megvalósított projekteket bemutató néhány perces videókkal április 28-ig lehet pályázni több kategóriában.

– Minden tantárgyhoz szabadon választható téma, amely lehetőséget ad az innovációra és a kreatív gondolkodásra minden résztvevőnél. A Digitális témahét pályázati lehetőségében évente több millió forint értékű eszközt nyerhetnek az intézmények és a pedagógusok részben minisztériumi forrásból, részben pedig szponzorok támogatásával – hívta fel a figyelmet Főző Attila László, majd elárulta, egyöt-hét fős szakmai zsűri értékeli majd a pályázatokat, a díjazottak száma pedig negyven-ötven körül lesz, mivel minden eddiginél több a különdíj.



