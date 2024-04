Egy luxuslakással vásárolták meg a DK-sok Déri Tibor pozícióját, aki rájött, már nem érdekli a politika

Miután egy kicsi, földszinti munkáslakásból a kerület egyik legdrágább, újépítésű lakóparkjába költözött Újpest egykori momentumos polgármestere, egy hónappal később rájött, hogy őt mégsem annyira érdekli a kerületi politika, és már nem indul újra a választásokon. Déri Tibornak szerencsére sikerült találnia valakit, nem is akárkit, újdonsült pártjának, a DK-nak helyi alpolgármesterét, Trippon Norbertet indítja a baloldal június 9-én – hívta fel a figyelmet a PestiSrácok.hu.

A lap szerint nem csak az időzítés (és persze a tény, hogy Déri éppen a DK-ba lépett át) gyanús, hanem az is, hogy a két ingatlan között jelentős értékbeli különbség van. A kerület számlájáról ráadásul rejtélyesen el is vándorol a pénz, valahol meg is jelenik: egészen pontosan a két ingatlan értékkülönbözetében.

A cikk szerint különös dolgok történnek Újpesten: a kasszából kifolyik a pénz, máshol pedig megjelenik. A lap felidézte, ebben a kerületben a költségvetés minden bevételnövekedés ellenére is apad, a kórházépítésre elkülönített egymilliárd pedig valahogy eltűnt, vagyis csak eltűnne, mert ugye ennek a pénznek valahol lennie kell.

Egy ilyen hely lehet az a lakás, amely meggyőzte Déri Tibort, Újpest korábban momentumos, ma már DK-s polgármesterét, hogy ne akarjon többet indulni az önkormányzati választásokon.

Ebben a lakásban élt korábban Déri Tibor, Újpest polgármestere (Fotó: PestiSrácok)

A lap emlékeztet, 2022-ben költözött új lakásba Újpest polgármestere, lecserélve régi, a klasszikus külvárosi földszinti munkáslakást egy kertvárosi újépítésű lakóparkra. A környéken mindeközben megjelent a DK is, Déri pedig vélhetően egyik reggel arra a nyomasztó érzésre ébred újépítésű lakásában, hogy már nem boldogítja a „köz szolgálata” és a ciklus közepén bejelentette, hogy mandátuma leteltével többé nem kíván polgármester lenni. Azóta persze kiderült, hogy ezért a címért újdonsült párttársa, Trippon Norbert szállhat versenybe június 9-én.

A PestiSrácok.hu utánanézett, milyen összegeket kell megmozgatni egy hasonló ingatlancsere esetén, és mint kiderült, a két ingatlan között nagyságrendileg másfél-kétszeres négyzetméterár-különbség van. A régi munkáslakást tehát nagyon jó áron kellett a megfelelő vevőnek eladni, a szerencse pedig Dérivel lehetett, mert sikerült is megtalálnia a megfelelő vevőt.

Ebben a luxuslakóparkban találta meg álmai otthonát Déri (Forrás: Facebook)

A vevő ugyanis nem más volt, mint a Pannon-Work Consulting Munkaerő-kölcsönző és -közvetítő Kft., mára HUNAM Personnel Solutions Kft. A zuglói, munkaerő-közvetítéssel foglalkozó cégnek semmi köze nincs a IV. kerülethez, viszont a cég felügyelőbizottsági elnöke Haraszti Gábor ügyvéd, aki egészen véletlenül az Újpesti Önkormányzattal is sok éve szerződésben álló Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda oszlopos tagja, egyik vezető ügyvédje.

Vagyis a jelek szerint épp az a cég vette meg Déri házát, amelynek felügyelőbizottsági tagja a Déri vezette önkormányzat ügyvédje.

De vajon mi szüksége lehetett egy ilyen cégnek éppen erre az ingatlanra? És milyen összegért vehették meg, ha Déri hirtelen a környék egyik legfelkapottabb lakóparkjában tett szert egy igencsak impozáns lakásra? – tette fel a kérdést a lap, hozzátéve, hogy válaszok helyett marad a pénzmegmaradás törvénye, vagyis, hogy a Trippon-matek képletgyűjteményében van még bőven hely pár stiklinek.