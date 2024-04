Erős széllel érkezik a hidegfront, több vármegyére kadták a riasztást

Az éjszaka érkező hidegfront mögött az északnyugatira forduló szél főként a Dunántúlon okoz erős, az északnyugati részeken viharos széllökéseket – olvasható a HungaroMet.hu előrejelzésében. Napközben keleten is egyre nagyobb területen északira fordul a szél, ami megélénkül, az északkeleti tájakon meg is erősödik. Nagyrészt száraz idő várható, emellett időszakosan fátyolfelhők zavarhatják, szűrhetik a napsütést, de az északi megyékben gomolyfelhők is képződhetnek, melyekből csak néhol alakulhat ki kisebb záporeső.

A csúcsérték szeszélyesen alakul, a Dunántúlon 15 és 20, míg a Dunától keletre 21 és 27 fok közötti értékeket mérhetnek.

Több vármegyére kiadták a riasztást

Fotó: met.hu

Ma délutánig, kora estig a Dunántúl északi felében (az északkeleti részeken kisebb valószínűséggel) helyenként viharos (60-75 km/h) lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Síkvidéken reggel, délelőtt kisebb területen északnyugaton, nyugaton egy-egy 85 km/h-s széllökés is előfordulhat. Délutántól, estétől a Dunántúl nagyobb részén 60 km/h alá csökkennek a legerősebb széllökések.