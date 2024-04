Karikó Katalin kivételes büszkeséget szerzett nekünk, magyaroknak – emelte ki az MTI Sulyok Tamás szavait, amit az államfő a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) Karikó Katalin tiszteletére adott díszvacsoráján mondott.

A Nobel-díjas kutató fantasztikus sikere bátorítást ad mindazoknak, akik a tudomány rögös útjára akarnak lépni. Megharcolt szakmai pályájával ösztönző erőt sugároz mindenkinek, aki saját hivatásában és munkájában legyűrhetetlennek tűnő nehézségekkel szembesül

– mondta Sulyok Tamás.

Karikó Katalinnál folyamatosan tapasztaljuk, hogy nagy felelősségérzettel viseltetik hazája iránt. Ez a valódi hazaszeretet, amely nem harsány, nem kérkedő, hanem mély, igaz és szívből jövő

– hangsúlyozta a köztársasági elnök. Hozzátette: Karikó Katalin nem tartozik, mégis visszaad. Hazahozza tudását és velünk osztja meg szakmai sikereit. Hazahoz mindabból, amit saját erővel, kitartással és fáradsággal szerzett meg. Munkája gyümölcsét teszi közkinccsé, saját dicsőségét osztja meg a hazájában.

Az államfő arra utalva, hogy a kutató a Nobel-díjjal járó összeget egykori egyetemének adományozta, elmondta: nagylelkű felajánlását a Szegedi Tudományegyetem polgárai sohasem feledik.

Szentgyörgyi Albertet Szegedről jött „új hódítóként” emlegették Nobel-díja átadásán – emlékeztetett a köztársasági elnök. Hozzátette: külön büszkeséggel tölti el, hogy egy újabb Szegedről indult „hódítót” köszönthet, aki híressé teszi a gyönyörű várost, büszkébbé közösségét és nevesebbé egyetemét.

Szeged és az egyetem teremje a hasonló szakmai sikereket elérő magyar tudósok garmadáját. Újabb és újabb „hódítókat”, akik felérnek a tudomány csúcsaira – mondta el kívánságát Sulyok Tamás.

Karikó Katalin – aki nem is kívánta titkolni, hogy rendre meghatódik a Szegeden őt fogadó szeretettől – úgy fogalmazott:

úgy érzem egy vagyok közületetek.

A kutató szerint az általa elért eredmények, munkásságát elismerő díjak azokhoz is tartoznak, akik egykor írni, olvasni tanították vagy oktatták az egyetemen. Azért is hozta el kitüntetését Szegedre és adományozta az azzal járó összeget az egyetemnek, hogy megossza mindenkivel, aki részese volt, és gondolatban azokkal is, akik már nincsenek velünk.

Karikó Katalin a a jövő nemzedéket szeretné inspirálni. Nem a díj a fontos, hanem hogy célokat tűzzünk ki magunk elé, és ha elértük azokat, újabbakat keressünk – mondta a Nobel-díjas kutató.