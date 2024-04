Óriási ponty akadt horogra a szálkai tavon, fotó is készült róla

Bár csak egy hetet töltött Szálkán Herbert Tamás, azonban elmondása szerint idén élete legnagyobb halait sikerült horogra akasztania – adta hírül a Tolna vármegyei hírportál (Teol). A horgász elmondása szerint már az első éjszaka sem volt eredménytelen, ugyanis két, hat és nyolc kiló közti amurt sikerült kifognia. Hétfőn növelte az etetés mennyiségét, aminek hála az este meg is érkeztek az első pontyok, egy közel tizenöt kilós és egy tizenöt kiló feletti példány.

Gigantikus ponty akadt horogra. Fotó: Teol.hu

Herbert Tamás elmondása szerint az etetések időzítését és a mennyiséget előre megtervezett stratégia alapján változatlanul tartotta. A kapások inkább az esti és éjszakai órákban érkeztek, és a hét első felében sikerült néhány szép példányt a szákba terelnie.

A csütörtöki éjszaka volt az igazi meglepetés, amikor sikerült már a tizedik 10 kilogramm feletti súlyú halat kifognia.

A legtöbb horgász már ennyivel is elégedett lenne, de Herbert Tamásnak tovább is kitartott a szerencséje: a pénteki etetés után hamarosan érkezett egy kerek tizenöt kilós tükrös,

majd egy régi álmom is valóra vált, amikor egy gyönyörű, huszonegy és fél kilós példány került a horgomra.

Szavai szerint úgy érezte, ez a túra csúcspontja, azonban körülbelül nyolc órával később egy újabb, lassú és komótos kapásra lett figyelmes. Felidézte, a fárasztás közben érezte, hogy ez is egy különleges példány lesz, de mégsem reménykedett abban, ami a mérlegelőben várt rá.

Egy közel huszonkét kilós újabb gyönyörűség

– idézte fel, majd úgy fogalmazott: az érzés, amit akkor érzett, még most is leírhatatlan. Elmondása szerint a maradék pár napban több 10 kiló feletti pontyot is sikerült fognia, végül összesen huszonnégy halat húzott partra. Ezek közül két ponty húsz kiló, négy hal tizenöt kiló, négy példány 14 kilogramm feletti, és további nyolc hal nyolc és tizennégy kiló közötti. A nagy fogások mellett két amurt és négy kisebb pontyot is sikerült a szákba terelnie.

– Ez a túra számomra örökre emlékezetes marad – összegzett Herbert Norbert.