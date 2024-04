Veszélyes nagymacska + videó

Az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár 1. gránátos zászlóaljának katonái a Lynx gyalogsági harcjárművel való együttmozgást, illetve veszélyes terepszakasz átkutatását is gyakorolták – adta hírül Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán. Magyarország honvédelmi minisztere videót is közölt a gyakorlatról, íme:

A Magyar Nemzet hasábjain már részletesen bemutattuk, hogy mit tud a részben a Magyar Honvédség igényei alapján fejlesztett Hiúz. A Honvédelem.hu típusbemutatójából kiderül, a gyalogsági harcjármű a háromfős kezelőszemélyzet mellett nyolc lövészkatonát képes szállítani megfelelő páncélvédelem mellett. A lánctalpas jármű hossza 8,49 méter, szélessége 3,8 méter, magasságuk 3,73 méter, de ez utóbbi függhet a járműtestre szerelt toronytól vagy más felépítménytől is. A méret mellé a páncélzattal összhangban jelentős tömeg is jár: több mint 45 tonnát nyomnak a harckész járművek, így meghaladják egy 72-es harckocsi súlyát.

A gyalogsági harcjármű mozgásáról egy Renk tipusú hatsebességes automata váltóval összekapcsolt, Liebherr D9612 turbódízel motor gondoskodik. Az akár 65-70 kilométeres sebességgel mozgó monstrum egyenként másfél tonnás lánctalpakon halad, amelyek megegyeznek a PzH 2000 önjáró tarack lánctalpaival, ami logisztikai előnyt jelent a mindkét típust üzemeltető Magyar Honvédségnek.

Ami a páncélzatot illeti, szemből a gyalogsági harcjárművekre kidolgozott NATO-szabvány, a STANAG legmagasabb, 6-os szintjét képviseli. Ez azt jelenti, hogy a homlokpáncélzat ellenáll a széles körben elterjedt 30 milliméteres gépágyú lövedékeinek is, míg oldalról a 14,5 milliméteres nehézgéppuska páncéltörő lövedékeinek, illetve a legalább 25 méterre robbanó 155 milliméteres tüzérségi lőszerek hatásainak. Alulról akár tízkilós aknák robbanása ellen is védettek a bent lévők, akik különleges, energiaelnyelő székekben ülnek.

A gyalogsági harcjármű gépágyúval, géppuskákkal és irányított páncéltörő rakétákkal is fel van fegyverezve Fotó: Mirkó István

Nem csak „vasban” áll a Hiúz védelmi képessége, az egyre elterjedtebb irányított páncéltörő rakéták és az irányítalan páncéltörő rakétagránátok elleni aktív védelemmel is felruházták.

Hatékony, megfelelő kaliberű fegyverzet nélkül a Hiúz csak egy nagyra nőtt harctéri páncélozott busz lenne, ezért ahhoz, hogy támogassa az általa szállított lövészek harcát, részt vehessen a páncélelhárításban vagy felderítő tevékenységet végezhessen a frontvonalban, egy 30 milliméteres gépágyúval, egy párhuzamosított géppuskával és páncéltörő rakétákkal is fel van szerelve. A parancsnok pedig belülről, védett pozíciójából képes működtetni a tetőre szerelhető MSSA távirányítású fegyverállványt, amelyre géppuska, nehézgéppuska vagy automata gránátvető is szerelhető.

Természetesen a harcjármű által szállított lövészkatonák is növelik a tűzerőt, akik a Lynxet a biztonságos hátsó, páncélozott, lehajtható rámpán hagyhatják el, és automata kézifegyvereikkel, gránátvetőikkel és hátrasiklás nélküli, vállról indítható páncéltörő fegyvereikkel vehetik fel a harcot.

A honvédség felkészült

A Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. páncélozott gyalogdandár frissen toborzott katonáinak rendszeresen tartanak vezetési gyakorlatot. Eddig harminc harcjárművezetőt képeztek ki a magyar instruktorok: az oktatásnál virtuális eszközöket, tableteket is alkalmaznak, hogy az eleve szűkös küzdőtérben már ismerős közeg fogadja a Lynx harcjárművek kezelőit. A Magyar Nemzet újságírója is jelen lehet február végén, amikor a táborfalvai lő- és gyakorlótéren öt gyalogsági harcjármű rótta a köröket, hajtott végre különféle terepfeladatokat. A mintegy ötventonnás, több mint ezer lóerős monstrumoktól még tíz méterre is remegett a föld, amikor az amúgy puha, homokos talajon 30-40 kilométeres sebességgel elhaladtak. A küzdőtérben nyolc gránátos katonát szállítottak, akik a jármű elhagyását, a tüzelőállás felvételét, majd az újbóli járműre szállást gyakorolták.