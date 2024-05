Jól vizsgázott az új érettségi rendszer

Semmiféle fennakadás nem volt az érettségi vizsgákon, amit tények és adatok támasztanak alá – mondta Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke a 2024. tavaszi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgáiról és a megújult Nemzeti alaptantervre (NAT 2020) épülő érettségivizsga-követelményekről tartott sajtótájékoztatón. Az elnök felidézte: a jelenlegi érettségi vizsgaidőszakot nagyobb hírverés előzte meg, mint a megelőző években, már előre megjelentek hírek a vizsgaszervezés bonyolultságáról és az új feladattípusok nehézségéről, illetve arról, hogy nem segítik a vizsgázók felkészülését az új követelményekre.

Megnyugtatta a közvéleményt: az adatokból az látszik, hogy az egyes médiumokban megjelent álhírek ellenére rendben zajlottak a vizsgák, a szervezés kiválóan működött mind az 1161 helyszínen. A hivatal mindenre számít és mindenre készül

– mutatott rá.

Hibátlanok az érettségi feladatlapok

Az OH elnöke kiemelte: nagyszámú felvételizőt érint az érettségi vizsga, ami nagy koordinációt és szervezést igényelt, idejében el kellett készíteni, kinyomtatni, szállítani és a vizsgahelyekre időben eljuttatni a feladatokat. A vizsgák alatt folyamatosan készenlétben kellett állni, hogy jelzés esetén operatív megoldást találjanak. A vizsgákon 112 ezernél több vizsgázó jelent meg, 261-féle vizsgatárgyból tehették és tehetik le a vizsgákat, a helyszíneken pedig feltűnően kevés probléma jelentkezett.

A sajtóban megjelent állítások ellenére nem voltak hibás feladatlapok, az emelt és középszintű vizsgatárgyak túlnyomó többségének javítási-értékelési útmutatója is teljeskörűen megfelelőnek bizonyult, mindössze nyolc esetben történt módosítás, amikor más választ is elfogadtak

– ismertette.

Brassói Sándor kitért arra is, hogy a szakképzés rendszerében az ötévesre bővülő technikumokban a közismereti tárgyakból a legtöbb vizsgázó már a negyedik évfolyam végén levizsgázott, az utolsó évükre csak a szakmai vizsgatárgyukat hagyták, ezért látszik a számokból a 110 ezer feletti előre hozott középszintű vizsga. Az emelt szintű vizsgák is nagy számban fordultak elő annak köszönhetően, hogy a felsőoktatási felvételi miatt szükség van rájuk, ezekből a népszerű egyetemeken akár kettőt is előírnak. Ezenkívül sok nyelvi tantárgyból szerveznek érettségi vizsgát, hagyományosan angolból és németből van a legtöbb vizsgázó, de a nemzetiségi nyelveket tanulók is élnek a lehetőségekkel.