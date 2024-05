Magyar Péter gusztustalan – kiakadt a baloldal új messiására a politológus

Gusztustalannak nevezte Magyar Péter viselkedését Ceglédi Zoltán politológus, miután a Tisza Párt vezetője

saját fiával való kapcsolatát is a nyilvánosság elé vitte.

Ceglédi Hullaégető címmel közzétett bejegyzését azzal kezdte, „már azt is elhűlve hallgattam, amikor Magyar Péter azt fejtegette Rangos Katalinnak, hogy jaj, hát ő már 2022-ben sem a Fideszre akart szavazni, de a fideszes kamaszfia, az bement a fülkébe, és ragaszkodott hozzá, hogy mégis Orbánra húzzák az ikszet az anyjuk miatt”. „Nyilván ez nem akadályozta meg abban, hogy még két évig sokmilliós fizetést húzzon, de most nem is ez a fontos – hanem az, hogy

a saját gyerekét megint odakúrja az őrjöngve lincselő csőcselékének”

– írta a politológus, aki azt is szóvá tette, hogy Magyar Péter a Blikknek azt fejtegette, hogy „a legnagyobb fiammal érinthetnénk komolyabb témákat, de vele most – úgy érzem – nem állunk egy politikai táborban”, de szerinte legkésőbb néhány év (?!) múlva megtalálhatják a közös hangot a fiával.

Mi a pöcsért kell a még mindig tizenéves fiával ezt csinálnia? Van-e bármilyen határ, amitől visszahőkölne? (jó, kérdem arról az emberről, aki titokban felvette a feleségével folytatott beszélgetést).

És a minden más esetben a gyerekek jogairól, a nők védelméről papoló ellenzéki közvéleményben miért nincs senki, aki annyit mondana, hogy oké, Messi, váltsd le az Orbánt meg csatlakoztass minket az Európai Ügyészséghez, de hagyd már ki ebből a családodat” – fogalmazott magából kikelve Ceglédi, aki szerint „gusztustalan az egész”. „Sorolhattok nekem mégoly sok roppant súlyos jogsérelmet, egyik megoldásához sem kell az, amit ez az ember a családjával művel” – zárta sorait a felháborodott politológus.



