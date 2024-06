Olyan dolog történt Rétságon, hogy azt sokan megirigyelnék

Az 1,3 milliárd forintból létrehozott, kétmedencés létesítmény átadóünnepségén Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára fontosnak nevezte, hogy a gyerekek minél korábban megismerjék és megszeressék a sportot, a mozgást, részei legyenek valódi közösségeknek, és tanulják meg, mit jelent a kitartás, a fegyelem vagy a csapatban gondolkodás.

Hozzátette:

ezért vezette be a magyar kormány az iskolákban a mindennapos testnevelést, amelyben immár a rétsági uszoda is fontos szerepet játszik majd. Az államtitkár hangsúlyozta, az Úszó Nemzet Program kimondott célja, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni. Mi sem jelzi jobban ennek a kezdeményezésnek a jelentőségét, mint hogy a Nemzet Sportolói a csütörtök délelőtti választáson a program megálmodóját, Wladár Sándort javasolták maguk közé új tagnak

– fűzte hozzá.

A beltérben egy huszonötször tizenöt méteres, 1,9 méter mély nagymedence, valamint egy tízszer hat méteres, 80 centiméter mély tanmedence épült meg.

Az új uszodát a város egyik néhai, köztiszteletben álló személyiségéről nevezték el. A 2020-ban elhunyt háziorvos, dr. Katona Ernő a rendszerváltás után több cikluson keresztül dolgozott önkormányzati képviselőként, egy időszakban az alpolgármesteri feladatokat is ellátta.

Schmidt Ádám úgy fogalmazott:

Biztos pont volt a helyiek életében, orvosként segítette a hozzá fordulókat, helyi vezetőként és képviselőként szolgálta a közösséget, alapítványával pedig támogatta a gyerekeket.

Példaképnek nevezte a névadót, és mint mondta, szellemiségét kell tovább vinnie az új létesítménynek, hiszen az uszoda az egészség megőrzése mellett a rétsági közösségi életet is erősítheti. Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy az infrastrukturális feltételeket is meg lehet és meg is kell teremteni ahhoz, hogy egészséges társadalom egészséges fiataljai nőhessenek fel.

A beruházástól azt várják, hogy funkcionálisan, gazdaságossági, üzemeltethetőségi és esztétikai szempontból is legyen rendben – mondta, kifejtve, hogy a funkciót megadja maga az uszoda, a fenntartási költségeket csökkenti a napelemes rendszer, a csapadékvízrendszerbe történő medenceürítés lehetősége és a gépészeti terem, az épület pedig emeli a város építészeti nívóját.

Balla Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, Balassagyarmaton már több mint két éve elkészült az uszoda, Szécsényben pedig a vége felé közeledik a beruházás, így Nyugat-Nógrád járásaiban minden gyerek, aki úszni akar, megteheti. A képviselő köszönetet mondott a kormánynak a hazai forrásból zajló tanuszoda-fejlesztési programért.

