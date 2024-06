Vitézy Dávid gratulált Karácsony Gergelynek, de kiállna a választások újbóli kiírásának esetén

Vitézy Dávid a közösségi oldalán gratulált Karácsony Gergely főpolgármesternek az újraszámlálás eredményéhez.

„Az eredmény végül gyakorlatilag döntetlen lett, a különbség 0,005 százalék, 41 szavazat teljes Budapesten. De ahogy hét eleje óta mondom, egy szavazat előny is döntő, és így az újraszámlálás után végül a 41 szavazatnyi előny a hivatalban lévő főpolgármesternél van.”

Még két jogorvoslati eljárásnak kell lezárulnia

Az LMP-Zöldek szövetségében induló Vitézy emlékeztetett: „Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hogy akkor is, ha az újraszámlálást ő nyeri, teljes Budapesten új választást szeretne.” Vitézy Dávid hangsúlyozta:

Természetesen ennek magam részéről állok elébe, ha erről az illetékes szervek döntést hoznak.

„Az NVB döntésének fényében azért azt fontos leszögezni, hogy teljesen felelőtlen és erkölcstelen volt az a hergelés és hisztéria, amit Karácsony Gergely az elmúlt két napban művelt. Mocskolódott és hazudott, köztisztviselőket vádolt bűncselekményekkel, a szavazóimat sértegette, csak azért, mert azt hitte, veszíteni fog. Ebben nem csatlakoztam hozzá, és most sem fogok. Karácsony ezt a kétségbeesett vagdalkozást egyetlen cél érdekében tette: saját politikai túlélése miatt. Mert úgy látszik, ha már ugródeszkának nem tudta használni a Városházát, most megpróbálja a DK és az MSZP mentőcsónakjaként” – írta Vitézy, majd rámutatott:

A másik jogorvoslati eljárás két DK-s vezetésű kerületet, Újpestet és Erzsébetvárost érinti. Ezekben a kerületekben szinte láthatatlan vékonysággal húzták ki a visszalépett jelölt nevét, sorban jönnek a hírek arról, hogy külön ebből a célból vettek 0,3 és 0,5 mm tűvastagságú tollakat, hogy megtévesszék a választókat. Ennek kapcsán már a hét eleje óta folyamatban van egy jogorvoslati eljárás részemről

– olvasható a bejegyzésben.

Vitézy Dávid zárásként azt írta: „A választási folyamatnak ugyanakkor minden ilyen visszásság ellenére vége kell legyen. A budapestieknek a felfokozott választási kampány után nyugalomra van szüksége. Ahogy az eddigi hónapokban, úgy most is arra fogok törekedni, hogy Budapest egy élhetőbb és zöldebb város lehessen. A magam részéről mindent meg fogok ezért tenni.

Bármi is lesz a folyamatban lévő jogorvoslatok eredménye, ahogy eddig is elmondtam, a választás jogerős eredményét elfogadom. Ha Karácsony Gergely tegnap bejelentett fellebbezése ellenére sem lesz új választás és végül a tegnap megtett ígérete ellenére végül a lemondásával sem állítja elő ezt a választási helyzetet októberben, akkor a Fővárosi Közgyűlésben a programom mentén Budapest fejlesztése érdekében maximális konstruktivitással fogom az együttműködés lehetőségét keresni mindenkivel, aki partner lesz ebben” – zárta közleményét a politikus.