Itt a fordulat: rengetegen jelentkeztek pedagógusképzésre, megszólalt a miniszter

– Versenyképes és vonzó az új magyar felsőoktatás – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtök reggel tartott sajtótájékoztatóján, Budapesten. Hankó Balázs kifejtette: immár második éve több mint kilencvenezer fiatal nyert felvételt a megújult, sikeres felsőoktatásba.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

– A magyar gazdaság igényeit kiszolgálva minden második felvett tanuló műszaki, természettudományi, mérnöki, informatikai, agrár-, orvosi, egészségtudományi, tanári, tanítói területre nyert felvételt – sorolta. A miniszter kiemelte: a tanítóképzésnél, a gyógypedagógus-képzésnél és a pedagógusképzésnél 2022-höz képest a felvettek száma megduplázódott.

Hankó Balázs kitért arra is, hogy „átbillent a mérleg”: minden második felvett vidéki egyetemre került be. – A munka mellett egyre többen kívánnak diplomát szerezni, növekszik azoknak a száma is, akik 30 év felettiek, de most jelentkeztek egyetemi képzésre – tette hozzá, majd kiemelte:

minden ötödik jelentkező 30 év feletti, azaz munka mellett képes a felsőoktatásban részt venni.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy növekedett az intézményi autonómia: az egyetemek saját maguk dönthetnek arról, hogy mire, milyen irányba adnak pluszpontot, mennyit ér az emelt szintű érettségi, milyen sporttöbbletgondokat adnak. – Ez azt jelenti, hogy nőtt az intézményi autonómia, a versenyképesség, nagyobb lehetőség van a jelentkezőknek és az egyetemeknek az egymásra találásra – hangsúlyozta, majd figyelmeztetett: ahány helyre jelentkezett a felvételiző, annyiféle pontja lett. – Ezért az Oktatási Hivatal folyamatosan áll rendelkezésre, hogyha a felvételizőnek kérdése van a pontszámokkal kapcsolatosan – hangsúlyozta.

Lapunk kérdésére Hankó Balázs kifejtette, miképpen tud hozzájárulni a modellváltó egyetemek nemzetközi sikere a magyar diákok itthon tartásához. A miniszter rámutatott: a felsőoktatást az segíti elő, hogy nemzetközi erőtérben is versenyképesek legyenek a magyar egyetemek.

Ha a versenyképes tudás itthon is megszerezhető, akkor a másik lényeges eleme a modellváltásnak az az, hogy összeépülnek, összefonódnak a magyar gazdaság szereplőivel, ami rögtön átvezet a magyar munkaerőpiacra is

– magyarázta.

Emlékeztetett arra is, hogy elindult a Pannónia Program, amely azt biztosítja nyolcezer diáknak, hogy tízmilliárd forintból elmenjenek egy külföldi egyetemre tanulni, és az ott megszerzett tudást itthon kamatoztathassák. – Lépünk előre a rangsorokban, versenyképes a tudásunk, és biztosítjuk azt az insightot is, ami más külföldi intézményekben tapasztalatot tud biztosítani. Azt gondoljuk, hogy az eredmények is azt mutatják, hogy jó az irány – összegzett a miniszter.