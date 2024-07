Karácsony Gergely pár hete még kiállt a Kúria döntése mellett, most pedig bírálja  + VIDEÓ

A közelmúltban még teljes mellszélességgel állt ki a Kúria döntése mögött Karácsony Gergely, amikor az a döntés született, hogy nem ismétlik meg a főpolgármester-választást.

Korábban az érvénytelen szavazatok újraszámlálására volt szükség néhány kerületben, miután kiderült, hogy a szavazólapon nem jelezték egységesen és egyértelműen, hogy Szentkirályi Alexandra kormánypárti jelölt visszalépett a főpolgármesteri indulástól. Emellett azért is szükség volt az újraszámlálásra, mert sok érvényes szavazatot egyszerűen érvénytelennek tekintettek.

Akkor Vitézy Dávid, az LMP főpolgármester-jelöltje nyújtott be fellebbezést az újraszámlálásért, azonban kijelentette, nem feltételezi, hogy választási csalás történt volna, csupán néhány választókörzetben nem megfelelően értelmezték a szabályokat.

Karácsony Gergely ekkor már inkább a választás megismétlését követelte, azonban a Kúria úgy döntött, erre nincs szükség. A jelenlegi főpolgármester akkor elfogadta a döntést és a Kúria mellett kardoskodott. Azt mondta:

A Kúria úgy döntött, hogy ennek nincsen meg a jogszabályi alapja, és én pedig egyébként nem emlékszem, hogy bármikor vitattam volna a bíróság döntését, most sem teszem.

A testület most pedig már úgy döntött, hogy nem volt elég az érvénytelen szavazatok újraszámlálása, hanem az érvényes szavazatokat is ismételten meg kell számlálni. Csakhogy hiába hangoztatta alig két hete Karácsony Gergely, hogy sosem vitatta és ezután sem fogja vitatni a Kúria döntéseit, most páros lábbal szállt bele a testületbe. A főpolgármester feltételeket kíván szabni az újraszámláláshoz. Négy lépést diktált le a Kúria számára, amit szerinte meg kell tennie. Azt követelte hétfőn, hogy a szavazólapokat ne bontsák fel a választási bizottság delegáltjai nélkül, valamint legyenek jelen a nemzeti választási bizottság ellenzéki küldöttjei is. Ennyinél azonban nem állt meg Karácsony Gergely. Elvárja továbbá, hogy legyen sajtónyilvános az újraszámlálás, valamint plusz megfigyelők delegálásának lehetőségét követeli. A főpolgármester azt mondja, amennyiben ezek nem teljesülnek, akkor azt választási csalás kísérleteként fogja tekinteni.