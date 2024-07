Meglepő folyamatot is előidéz a klímaváltozás

A klímaváltozás hatására a napok a Földön minimális mértékben egyre hosszabbak lesznek – derül ki egy új, az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) megjelent tanulmányból.

A sarkvidékeken olvadó jég eloszlik a világ tengerein, ennek következtében megváltozik a Földön a tömegeloszlás, ami lassítja a bolygó forgását. Jelenleg a klímaváltozás hatására évszázadonként 1,33 milliszekundummal hosszabbodnak a napok.

Ha az éghajlatváltozást nem sikerül megfékezni, akkor annak a napok hosszára gyakorolt hatása erősebb lehet majd, mint a Hold befolyása a Föld forgására

– állapította meg a Zürichi Műegyetem (ETH) Mostafa Kiani Shahvandi vezette kutatócsoportja.

A Hold gravitációs ereje idézi elő az apály-dagály jelenségét. A Holdnak ez a hatása minimálisan lassítja a Föld forgását, és ezzel hosszabbítja a napokat. A kutatók szerint közben az éghajlatnak is van egy aprócska mértékű, hasonló hatása a Föld forgására. Ezt a modern műholdakkal a szakértők már mérni is tudják, sőt azt is képesek vizsgálni, ez a trend hogyan alakult 1900 óta és mire lehet számítani 2100-ra.

A számítások szerint a 20. században a napok éghajlat miatti hosszabbodása egy-egy évszázadra vonatkoztatva 0,31 és 1,00 milliszekundum között ingadozott.

A 21. század első két évtizedére a kutatók átlagosan 1,33 milliszekundumos naphosszabbodást kalkulálnak, ami statisztikailag lényegesen magasabb, mint a 20. századra vonatkozó érték. A 2100-ra számított prognózis szerint pedig – amennyiben az üvegházhatású gázok kibocsátása továbbra is emelkedik, melegszik az éghajlat és a sarkvidéki jégréteg tovább olvad – 2,62 milliszekundumra nőhet a napok hosszabbodása egy évszázadra vonatkoztatva. Ebben az esetben ez a hatás a Hold 2,40 milliszekundumos befolyását is meghaladná.