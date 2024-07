Rekordévet zárt a Partizán 2023-ban, közel kétharmados arányban külföldi pénzből

A Partizán 2015-ben jött létre a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány égisze alatt. Fő arca és vezetője Gulyás Márton korábbi baloldali aktivista, mozgalmár. Rendszeresen vesznek részt külföldi pályázatokon is, amelyekből külföldi támogatásokhoz jutnak. 2021 decemberében például ők maguk számoltak be arról, további 200 ezer dollárt pedig a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán (ez mai árfolyamon körülbelül 67 millió forint). Sőt maga Gulyás Márton vallottabe egy videóban, hogy az amerikai törvényhozás által támogatott National Endowment for Democracy (NED) 98 ezer dollár (34 millió forint) támogatást nyújtott a Partizán 2022. évi választási roadshowjára.

Ezenfelül Gulyás Márton korábban sem tagadta, hogy amerikai pénzből finanszírozzák őket, sőt a Partizán vezetője egy hónapos amerikai ösztöndíjprogramon is részt vett, amelyet szintén az amerikai kormány finanszírozott.

A Partizán 2023-ban rendkívül aktív szereplője volt a közéletnek: novemberben bejelentették, hogy új politikai műsort indítanak Vétó címmel, amelynek egyik vezetője Ruff Bálint, az egykori SZDSZ-es kabinetfőnök, aki jelenleg Botka László szegedi polgármester politikai tanácsadója. A Vétó szinte kizárólag az addig létező baloldal kritikájáról, meghaladásáról szóló műsor lett.

Innen nézve egyenesen izgalmas, hogy 2024-ben Gulyás Márton készítette az első interjút a baloldal új üdvöskéjével, Magyar Péterrel, a videó több mint 2,5 millió megtekintésnél jár.

Az, hogy Magyar felemelése és az eddigi baloldal leváltása milyen anyagi hasznot jelenthetett a Partizánnak, az majd csak a jövő évi beszámolójukból derülhet ki.