Az LMBTQ-lobbit a vidéki településekre is elvinnék

Bár Magyarország számára továbbra sem hozzáférhetők az uniós források egyes részei, Brüsszel mégis juttat pénzt az általa fontosnak vélt célokra. Az egyik legismertebb hazai LMBTQ-szervezet, a Háttér Társaság ezúttal 500 ezer forintnyi támogatást kínál minden jelentkezőnek, aki a fővároson kívüli helyszínen jogtudatossági LMBTQ-eseményt szervezne.



Vidékre is jut pénz



– A Háttér Társaság 2023 és 2025 augusztusa között az Európai Unió Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) programjából finanszírozott, az Ökotárs Alapítvány és partnerei által lebonyolított Közös értékeink program támogatásával Állj ki a jogaidért, állj ki a közösségért! címmel valósít meg projektet – olvasható a szervezet honlapján megjelent pályázati leírásban.

A Háttér szerint a jogtudatosság mellett a Budapesten kívül élő LMBTQ-személyek joghoz való hozzáférését kívánják erősíteni, mindezt pedig kerekasztal-beszélgetések, konferenciák, kulturális események megrendezésével kívánják elérni.

Érdekesség, hogy nem csupán formális, bejegyzett LMBTQ-szervezetek jelentkezhetnek a támogatásért, hanem gyakorlatilag bárki. A szöveg szerint legalábbis „informális csoport” is pályázhat, vagyis akár baráti társaságok is.

A pályázat leadási határideje 2024. augusztus 31., a nyertes projektet 2024 októbere és 2025 márciusa között kell végrehajtani. Ennek elősegítésére mentorációt is biztosít a Háttér Társaság.



Soros szövetségesei



A Háttér Társaság az egyik legrégebben alapított, ma is működő magyarországi melegszervezet, amely az 1990-es évek közepe óta aktív. Korábbi finanszírozói között éppúgy megtalálhatók a Soros György hálózatától pénzeket elnyerő álcivilek, mint a milliárdos spekuláns szervezetei. 2016 és 2021 között Sorosék 200 ezer dollárt utaltak át számukra.

De az amerikai külügyminisztérium is folyósít a Háttérnek.