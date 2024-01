Itt a bizonyíték, hogy Brüsszel beavatkozik a szexuális nevelésbe

A Fiatalok Előre és a Háttér Társaság nem kormányzati szervezetek (NGO-k) szerepelnek az Erasmus+ jelenleg is futó LMBTQ+ propagandát terjesztő programjaiban mint partner-szervezetek. Arról már lapunk is beszámolt, hogy a különböző szexuális orientáltságok elfogadására nevelő programokat támogat Brüsszel, egészen fiatalok, akár 13 évesek esetében is.