A szűrővizsgálatok ellen hergel a baloldali média

Hiába támadták korábban a kormányt a baloldali hírportálok az egészségügyi szűrések alacsony száma miatt, a júniusban elfogadott törvény óta a 444.hu szinte azonnal célkeresztbe vette a közegészség javítását célul kitűző változtatásokat – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a júniusban kihirdetett törvény egészségbiztosítási jogszabályokat is módosít, amelynek értelmében az igénybe vehető szűrővizsgálatok a vastag- és végbélszűréssel is kiegészülnek, illetve több szűrővizsgálat is kötelező lesz.

Ennek célja, hogy a súlyos betegségeket időben felismerhessék, hiszen a korai diagnózis jelentősen növeli a gyógyulás esélyeit, illetve csökkenti a kezelés költségeit is.

Az új szabály 2025. január 1-jén lép hatályba, amely előírja, hogy a fenti szűrővizsgálatok elvégzése kötelező. Ha valaki úgy döntene, hogy ezeken nem szándékozik részt venni, az egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot határozattal rendeli el, amely azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

A 444 most megjelentetett cikke szerint – bár sok részlet még egyáltalán nem ismert –, már most sokan tiltakoznak a szűrővizsgálatok kötelezővé tétele ellen. Az írás szinte kritika nélkül közli a tiltakozók egészségügybe és az orvosi hivatásba vetett közbizalom rombolására alkalmas, számos valótlanságot tartalmazó, áltudományos véleményét.

Teszi mindezt úgy a portál, hogy a későbbiekben maga a cikk is elismeri, miszerint „a bizonytalanság felfokozott hangulatot eredményezhet, amire egyébként politikai erők és összeesküvés-elméletek terjesztői is rárepülhetnek”

– mutatott rá a Tűzfalcsoport.

Hozzátették: a 444 azonban nem mulasztja el annak a lehetőséget sem, hogy – amennyiben a kormány lejáratásáról van szó –, ezeknek az áltudományos hangoknak is teret biztosítson. Éppen ezért idézi az oltásellenes mozgalom egyik fő alakja, „Doktor Gödény” Facebook-posztját is, amelyben a férfi egy ismert oltásellenes ügyvédnek a törvényjavaslatot benyújtó kormány tagjaival, az azt megszavazó országgyűlési képviselőkkel és a köztársasági elnökkel szemben tett feljelentését népszerűsíti.

A blog felhívta a figyelmet arra, az említett jogász meghatározó alakja a járvány- és oltástagadó Orvosok a tisztánlátásért mozgalomnak. A témában cikket is publikált, amelyben az élet- és egészségvédelmi célokat szolgáló kötelező gyerekoltásokat, illetve a méhnyakrákszűrést és a mammográfiát nemes egyszerűséggel úgy interpretálta, miszerint „a két leggyengébbet támadja a rendszer”. Egyúttal pedig azt is kifejtette, hogy a kötelező szűrővizsgálatok kibővítésével az állam célja, hogy a gyermekek után a nőket is kontroll alatt tartsa.

Utóbbi zavaros eszmefuttatást lényegében a balliberális portál szerzője is megerősíti, amikor kijelenti, hogy a kötelező méhnyakrákszűrés és a mammográfia valóban felveti a nők testük feletti önrendelkezési jogának kérdését

– mutatott rá a Tűzfalcsoport.

A blog szerint a 444 ezen cikke is egy újabb bizonyítéka annak, a balliberális portál kizárólag egy dologban ismer következetességet: akármit is tegyen a nemzeti kormány, azt lelkiismeret-furdalás nélkül bírálni kell, szolgáljon az bármilyen közérdeket. „Ha másban nem is, ebben a hozzáállásukban legalább következetesek” – tették hozzá.