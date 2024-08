Még három hétig lehet pályázni az Idősbarát Önkormányzat Díjra

Az idősek tisztelete, támogatása és megbecsülése a jobboldali kormány számára kiemelt cél, és ebben nagyban számíthat a közösségek mellett az önkormányzatokra is – olvasható a Kulturális és Innovációs Minisztérium lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Helyi szinten ugyanis a települések képesek a legtöbbet tenni saját időseikért. Ennek az önzetlen munkának az elismerésére jött létre az Idősbarát Önkormányzati Díj, amelynek idei kiírására még három hétig pályázhatnak a települések. Az elismerésben olyan városok és községek részesülhetnek, amelyek kötelező feladataikon túl aktívan tevékenykednek a helyben élő idősek közérzetének, jóllétének javításáért

– tették hozzá.

Jelezték, hogy a magyar kormány fontos célkitűzése, hogy a családpolitikán keresztül is támogassa idős honfitársainkat, akik egy élet munkájával megteremtették a jelent a fiatalabb generációk számára. Ennek érdekében a családtámogatási rendszert is úgy dolgozták ki, hogy a teljes életutat lefedje, és hozzájáruljon az idősek életének megkönnyítéséhez is.

A közlemény ismertette, hogy az Idősbarát Önkormányzat Díjban eddig már összesen 158 település részesült. Az elismerés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az időskorú lakosok a munkával töltött évek után megváltozott élethelyzetükben is megbecsült, értékes tagjai lehessenek közösségüknek és a társadalomnak. A 2024-es pályázati kiírás kiemelt figyelmet fordít azokra a többletfeladatokra, kezdeményezésekre, amelyekkel az önkormányzatok támogatják, segítik a demencia miatt fokozott figyelmet igénylő idősek megértését, a demencia tünetegyüttessel összefüggő ismeretek bővítését, a testi-lelki-szellemi egészség megőrzését, valamint a generációk közötti kapcsolatok erősítését.

Az Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésével másfél millió forintos pénzjutalom is jár, amelyet még idén megkapnak a nyertes önkormányzatok.

Az elismerésre 2024. augusztus 30-ig pályázhatnak a települések. Bővebb információ a pályázati lehetőségről, valamint a pályázathoz szükséges összes dokumentum a kormány honlapján érhető el.

