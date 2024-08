Megszűnik Puzsér Róbert műsora

Az ATV–Spirit FM cégcsoport úgy döntött, nem sugározza többé az Önkényes Mérvadó adásait – tudatta közösségi oldalán Puzsér Róbert. A sokak szerint megosztó stílusú publicista úgy fogalmazott, különös élmény volt négy éven át ennyire szabadon gyártani oda politikai tárgyú rádióműsort, de – mint írta – kár tagadni, hogy ennek a rendszerhibának az elhárításával valami helyreállt az univerzumban.

A műsor 2015-ben indult a Jazzy Rádióban, majd átköltözött a Spirit FM-re.

Tavaly szeptembertől az ATV Spirit csatornán látható volt a stúdióból közvetített élőkép is.

Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, legutóbb azért volt Puzsér Róberttel tele az országos sajtó, mert konfliktusba keveredett Ábrahám Róberttel, a Pesti Srácok újságírójával. A vita olyannyira elfajult, hogy Ábrahám Róbert a nyílt utcán megütötte Puzsér Róbertet.

Az eset felkavarta a közéletben az állóvizet, belefolyt az ügybe több celeb is. Majka elmondta, hogy Puzsér annyi embernek szólt már be, hogy „kijárt neki egy lángos”. Még Azahriah is megszólalt, aki bírálta Majkát, amiért nem ítélte el Ábrahám tettét.