Azahriah és Majka azon vitatkozik, hogy ki az intelligensebb

Ezután Azahriah az Instagram oldalán közölt egy sztorit, melyben a fentiek mellett azzal is vádolja Majkát, hogy nagyon illeszkedik a NER-hez is, hiszen az általa megvédett Ábrahám Róbert influenszer jelenleg a Pesti Srácok újságírójaként is tevékenykedik. A Való Világ című RTL-es műsorban ismertté vált, és ma is az RTL-nél dolgozó Majka, aki egyébként dalokat is ír és koncerteket is ad, ezután azt írta a YouTube-influenszerből népszerű zenésszé avanzsált Azahriáhnak, hogy

rettentő rosszul esik, hogy úgy nyilatkozik irányomban, mintha egy szánalmasan buta, eredmények nélküli, kitartott zenész lennék

– A tököm tele a propagandamantrával, a nerezéssel, az ellenzékes tiszázással.

Kedves Azi!

Ne moss engem össze semmilyen politikai formációval.

Az elmúlt évtized sikereit és telt házas bulijait ha valaki, én biztos nem a helyezkedésnek köszönhetem. 22 éve tolom a szekeret, és ez idő alatt jöttek mentek a pártok, miniszterek, miniszterelnökök. Pont ezt a 22 évet kívánom neked is. Sok időt tölts majd el fent a csúcson, minden maradjon úgy, ahogy eddig volt.

És bár mondanivalóm lenne rengeteg, de nem hiszem, hogy ezek után bármilyen szócsatába is kéne keverednem veled, egy olyan 22 éves fiúval, aki az előbb felsoroltakat abszolút nem tisztelve ilyen lebecsmérlően nyilatkozik rólam – üzent Baukónak Majoros Facebook-posztjában.

Borítókép: Majoros Péter (Majka) a Partizánban beszél arról, hogy melyik kormányplakátot gyűlöli (Forrás: YouTube/Képernyőkép)