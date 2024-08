Varga-Bajusz Veronika: A magyaroknak feladata van az öreg kontinensen, amelyet be is fognak teljesíteni

– Két legerősebb összekötő szálunk a kereszténységünk és a magyarságunk, amelyekért megküzdöttünk az elmúlt ezer év során és megküzdünk napjainkban is – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára ünnepi beszédében kedden Nagymaroson.

Varga-Bajusz Veronika az idén várossá avatásának 700. évfordulóját ünneplő, Pest vármegyei településen kiemelte: kereszténynek és magyarnak lenni büszkeség, kiállás, hitvallás és küldetés. Szent István király nagysága abban áll, hogy felismerte:

a kultúra, a hit, a szuverén állam és a nemzeti identitás azok a legfontosabb erősségek, amelyek képesek egy nemzetet még a legnehezebb időkben is megőrizni és megtartani.

Hozzátette: ma, az atomizálódó világban még fontosabb a közösség az újabb és újabb generációk számára, „kell, hogy ismerjék családjaik történetét, ismerjék, lássák, érezzék, tapintsák nemzetünk történelmi sebhelyeit, kegyhelyeit, természeti csodáit”.

A következő generációk sikere a nemzet sikere, de a siker akkor igaz, ha értékek, identitás, kötődés övezi, és "feladatunk, hogy ezt a kötődést alakítsuk ki nemzedékről nemzedékre

– fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

Szólt arról is, hogy a magyaroknak kötelességük minden körülmények között kitartani, küldetéstudattal jobbá és igazabbá tenni a világot. – Nekünk, magyaroknak helyünk és feladatunk van az öreg kontinensen, amelyet be is fogunk teljesíteni – mondta az államtitkár.

Heinczinger Balázs, a település polgármestere azt mondta: Szent István király Intelmei a királyi hatalomgyakorlás szempontjából legfontosabb erények és értékrend összefoglalása, s bár a múltból szól, mindig érvényes a jelenben, és eligazít a jövőt illetően is.

Ezeket az intelmeket – folytatta – Szent István király a 21. században talán azzal egészítené ki: közösségként létezni azt jelenti, hogy egymásért élünk.

A polgármester hangsúlyozta: ahogy a város, úgy az ország jövője is a közösség erején, a közös értékekbe vetett hiten, a város és az ország lakóinak elhivatottságán múlik.