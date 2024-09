A Budapest Select Prezentáció pezsgő kreatív központtá vált a milánói divathéten + Fotók

A hazai divat és kreatívipari márkák, művészek egy izgalmas prezentáció keretében mutatkoztak be a Milan Fashion Week közönségének a Casa degli Artisti épületében. A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) egy kreatív társasági térré alakította az esemény idejére a helyszínt, ahol régiós és nemzetközi szakemberek élményalapú esemény alatt ismerkednek meg a magyar kreatívipari tehetségek munkáival. A rendezvény kibővített koncepcióval, a Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) szakmai támogatásával valósult meg.

Az exkluzív Budapest Select prezentáció keretében a vendégek bepillantást nyerhettek a magyar divat- és design, illetve szépségipari termékek kínálatából, emellett megismerhették a következő generáció tehetségeit is.

Tíz szezon után egy kibővített koncepcióval jelentek meg a magyar márkák a Milan Fashion Week-en. A kreatív prezentációs forma lehetőséget adott arra, hogy egy komplex tematika mentén a hazai kreatívipar széleskörű válogatása jelenjen meg a nemzetközi közönség előtt. A 2024. október 19-én, az esti órákban megvalósult esemény az eddigi kollektív divatbemutatókhoz képest jelentősen több alkalmat kínált az új szakmai kapcsolatok építéséhez. A prezentációs formának köszönhetően a vendégek közvetlen közelségből tudták megtekinteni a kiállított darabokat, amelyekről a helyszínen, a tervezőtől is tudtak érdeklődni.

Fotó: HFDA

Az eseménynek Milánó központjában, a Casa degli Artisti művészeti központ adott otthont, ahol öt magyar divatmárka – BORBALA, CUKOVY, KATA SZEGEDI, NANUSHKA és ZSIGMOND – mutatta be legújabb, 2025-ös tavaszi-nyári kollekcióját. A Milánóban már korábban megjelent nagy hazai márkák mellett, a feltörekvő tehetségek – JUDIT BÁRÁNY, CHOKASSY és SOLÆR – is lehetőséget kaptak a prezentációra.

Fotó: HFDA

A divat, design és kortárs művészetek közötti szinergiák tovább erősítették az esemény összhatását. A különböző kreatívipari területeken átívelő sikeres együttműködések útján egy izgalmas szelekció jött lére. A Budapest Select Prezentáció keretében számos kiemelkedő formatervező és művész, köztük a &Famke, Anna Cserba, Balázs Veres, David Nemeth, az ERROR N' MORE, a HORA, Julia Nema, a KOMONKA, Meander, Mónika Üveges, Nora Szirmai, Petra Szondi, a sarakele studio, a Studio Arkitekter és az UTO munkái jelentek meg a Casa degli Artisti tereiben. Az esemény által kínált élményeket a szépségipar területéről az Omorovicza luxuskozmetikai márka színesítette. A magyar kultúra esszenciájának bemutatását hazai gasztronómiai ízek és zenei válogatás tette teljessé.

Fotó: HFDA

„A Budapest Select Prezentáció szintlépés az eddigi milánói megjelenések sorában, amely alkalmat adott a divat és kreatívipari termékek szélesebb körű megismeréséhez. Először valósítottunk meg önálló szervezésben, helyszínen eseményt és a nemzetközi vendégek pozitív visszajelzései megerősítették azt, hogy a Budapest Select karakteres sokszínűsége önmagában is képes felkelteni a figyelmet a Milan Fashion Week alatt. A Magyar Divat & Design Ügynökség stratégiájával összhangba egy kibővített koncepcióval érkeztünk, így nem csupán a divatmárkáknak biztosítottuk a megjelenést, hanem a hazai kreatívipar olyan fókuszterületei számára is, mint a design és a szépségipar. A jövőben is célunk, hogy az ágazatokon átívelő kollaborációkat ösztönözzük és az ehhez hasonló nemzetközi megjelenések útján növeljük a hazai márkák nemzetközi láthatóságát, ezzel elősegítve a külpiacra lépésüket, az exportképességük növelését.” – foglalta össze a megjelenés stratégiai jelentőségét Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztésért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, az MDDÜ vezérigazgatója.

Fotó: HFDA

Már az eseményt megelőzően többszázan jelezték érdeklődésüket a Budapest Select Prezentációval kapcsolatban. Carlo Capasa, a CNMI elnöke személyesen tekintette meg magyar márkák szelekcióját. A vendégek között ismert influencerek, többek között Lin Lin, Olja Ryzevski és Michela D’Angelo osztotta meg követőivel a prezentáció élményeit, valamint a legjobb pillanatokat Pat Domingo divat- és lifestyle fotós is megörökítette.

Nemzetközi és olasz magazinok, a Vogue Italia, az Elle Italia, az iODonna és az NSS szerkesztői is részt vettek az eseményen, hogy felfedezzék a magyar kreativitás egyedülálló szelekcióját. A hazai márkák a buyerek figyelmét is felkeltették, a Neiman Marcus és Bergdorf Goodman munkatársai mellett, a Hay Hay Fashion Concept Store, a Studiozeta és a Spazio Showroomok képviselői tekintették meg a kiállított darabokat.

A magyar kreativitást és kultúrát népszerűsítő Budapest Select Prezentáció egy komplex élményt kínált a vendégeknek. Az eklektikus szelekció újra egyesítette a kreatívipari területeket, miközben a kortárs divat, design és művészetek széles spektrumát mutatta be, a változatosságot fókuszba emelve. A magyar dj-szettek ritmusa és a kreatív installációk olyan egyedi atmoszférát teremtettek Milánóban, amely hitelesen közvetítette Budapest vibráló energiáját, összekapcsolva az ipart a kultúrával. A prezentáció egyedülálló alkalmat biztosított a megjelent magyar márkák és a tágabb értelemben a magyar kreatívipar sokoldalúságának felfedezésére a nemzetközi rendezvény keretében - közölték.