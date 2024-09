A kormányból is reagáltak a Madách igazgatójának felmentése után támadt hullámokra

– Lehet rövid távon sikereket elérni azzal, hogy az ember azt mondja, őt nem érdekli egy jogszabály, így felülkerekedhet azon – fogalmazott Soltész Miklós azután, hogy a Belügyminisztérium felmentette a budapesti Madách Imre Gimnázium igazgatóját, mivel Mészáros Csaba közölte, ők nem fogják korlátozni az eszközök használatát. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az Indexnek azt mondta, sajnálja, amiért

az igazgató úr nem fogta fel, hogy egy politikai hecckampány részévé válik, és nem pedig a gyermekeket akarja hosszú távon szolgálni.

– Ha hasonló intézkedés csak Magyarországon lenne, akkor azt mondanám, lehet, hogy igaza van. De rengeteg ország, köztük a környékbeli országok is, így Románia is hozott már korábban hasonló döntést, illetve én voltam olyan iskolákban, ahol megmutatták, hová adják le a mobiltelefonokat a diákok. Szlovákia ugyanezen gondolkodik, Nyugat-Európában is több ország elkezdte már – sorolta Soltész Miklós, hozzátéve, az Egyesült Államok több államában is döntöttek hasonlóról, és a nagy országok is komolyan vették azt a kutatást, amelynek az eredménye sajnos lesújtó a folyamatos mobiltelefon-használat miatt, és ez nemcsak a fiatalokra, hanem az egész társadalomra, a felnőttekre is kihat.

– Tudom, hogy ennek az iskolakezdésnek ez most az egyik slágertémája, ám szerintem nem ez a központi kérdés.

Sokkal inkább az, hogy azok a gyermekek és fiatalok, akik itt, az országban nevelkednek – és akik a szüleik, a pedagógusok, a tanítók, a tanárok, illetve a társadalom adófizetői rétegének támogatását megkapják –, azok tényleg a legnagyobb tudással jöjjenek ki az iskolákból. Legyen az akár általános iskola, középiskola, gimnázium vagy szakgimnázium, mert ez az, ami az ő életüket befolyásolni fogja – hangsúlyozta az államtitkár.