A szakadék felé robog a Demokratikus Koalíció

Megjegyzendő, hogy Gyurcsány még a nyáron interjút adott a Telexnek, amelyben elmondta, hogy a Tisza Párt szavazóival vitája van, azonban nem zárja ki, hogy ha együttműködnek majd az ellenzéki pártok, akkor 2026-ban támogatja Magyar Pétert.

Hiába a nyilvános viták, a pár éve még minden területen az Orbán-kormány érdemeit méltató Magyar Péterhez próbál felzárkózni Gyurcsány Ferenc, aki nemrég az oktatáspolitikát tette kritika tárgyává. Az oktatás helyzete mellett Gyurcsány a vasutat is kritizálta, ahogy azt az elmúlt hetekben Magyar Péter is többször tette.

Figyelemre méltó, hogy más ügyekben viszont hallgatásba burkolózik Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára. Az egyik ilyen a Horn Gyula sétány ügye, amivel kapcsolatban Varju László, a DK alelnöke néhány hete még úgy fogalmazott, hogy a volt miniszterelnök a baloldal büszkesége, aki jelentős szerepet töltött be Európa újraegyesítésében. A párt tüntetést szervezett Horn Gyula XIII. kerületi szobrához, ahová azokat hívta, akik azt akarják, hogy a közeli sétány továbbra is a néhai szocialista miniszterelnök nevét viselje. Ennek ellenére sem Gyurcsány, sem Dobrev nem foglalkozott a kérdéssel az elmúlt hetekben. Emellett a DK két meghatározó politikusa napokig mélyen hallgatott az óbudai korrupciós ügyről is, amibe belebukott Kiss László, a párt polgármestere. A csendet megtörve Gyurcsány Ferenc a Facebook-oldalán több kérdést is feltett a követőinek a letartóztatott óbudai polgármester ügyével kapcsolatban, majd hangsúlyozta, hogy Kiss László ellen szervezett akciót folytat a kormány, amit bizonyítani is fognak. Azonban a Központi Nyomozó Főügyészség közölte, hogy nem volt politikai megrendelés az óbudai ügyben.

Borítókép: Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc és Kunhalmi Ágnes (Fotó: Ladóczki Balázs)