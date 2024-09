Alapjaiban változik meg az ügyeleti ellátás Budapesten

Bő másfél évvel ezelőtt, 2023. február elsején fokozatosan indult el az országban az új ügyeleti ellátási rendszer. A Metropol szerint elsőként Hajdú-Bihar vármegyében, végül pedig idén február elsején Pest vármegyében is. Utolsóként október elsején Budapest is bekapcsolódik az új ellátási rendszerbe.

Október elsején bezárul a kör és a kirakós utolsó darabja is a helyére kerül, miután Budapesten is elindul az új háziorvosi ügyeleti ellátási rendszer, amely az erőforrások hatékonyabb felhasználásával nem csupán az ellátás minőségén javít, hanem az abban részt vevő egészségügyi dolgozókat is nagy mértékben tehermentesíti.

A változás egyik eleme, hogy ez az új ügyeleti ellátás betegközpontú lesz. Október 1-től nem a betegnek kell keresgélnie, hogy milyen segítséghez tud jutni egy adott helyzetben, hanem felhívja az ügyeletet a 1830-as telefonszámon, ahol megtalálják számára a legjobb ellátást. Ez lehet tanácsadás, helyszíni ellátás, de kórházba is utalhatják a beteget.

Fontos változás, hogy míg eddig különféle telefonszámokon lehetett elérni az ügyeleti ellátást, addig mostantól kezdve már az egész országban, egységesen 1830 az ügyelet hívószáma. Így mindössze két számot kell csak megjegyezni: 112, ha életveszély van és ha ügyeleti ellátásra van szükség, akkor 1830 a jó megoldás.

Eddig az ügyeletek működtetését sok helyen az önkormányzatokkal szerződő külsős cégek végezték. Emiatt nemcsak a szakmai munka volt kiszámíthatatlan és változó, hanem az eszközpark is, amivel ezt végezték. Mostantól az egész országban egyforma és korszerű eszközökkel látják majd el a betegeket. Ehhez beszereztek 170 személyautót, amelyek egytől egyik fel vannak szerelve mindennel, amire szüksége lehet az orvosnak ahhoz, hogy megfelelő színvonalon és gyorsan el tudja látni az ügyeleti feladatait. Ezekkel mennek majd azokhoz a betegekhez, akik bármi okból nem tudnak a saját lábukon bemenni az ügyeletre.

Korábban nem lehetett tudni, hogy a betegek mennyire elégedettek az ellátásukkal. Az új ügyeleti ellátás során ezt folyamatosan követni fogják. Sőt kimondottan azt kérik majd, hogy az ellátottak adjanak visszajelzést a tapasztalataikról. Ehhez megvannak a módszerek és az eszközök is, de az Országos Mentőszolgálat igyekszik minél szélesebb körben véleménynyilvánítási lehetőséget kínálni a betegek részére. Így valós következtetéseket tudnak levonni annak érdekében, hogy egyre jobban, színvonalasabban lássák el a betegeket.

Az ügyeleti ellátás átvételével a mentőszolgálat szempontjából nem változik, az az elhivatottság, amivel az életmentést is végzik nap mint nap. Azok, akik most kapcsolódnak be az Országos Mentőszolgálat munkájába, akár diszpécserként, akár háziorvosként vagy mentőápolóként, ugyanazt a szellemiséget képviselik, aminek a lényege az, hogy mindenkin segítenek”.