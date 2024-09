Budapestet is bemutatták a világnak a vadiúj Iphone-nal együtt

Hétfő este mutatta be az Apple az új okosóráit, fülhallgatóit és telefonjait a nyilvánosságnak az úgynevezett „september event” keretei között. Az Iphone 16-os készülék újdonságait, a minden évben megszokott klasszikus prezentációs bemutató mellett igyekeztek egy pár perces videóban is megmutatni.

A budapestieknek hamar feltűnhetett, hogy ezt Budapesten forgatták, bár a kesze-kusza száguldozó kamera és az utólagosan CGI utómunkában fővárosunkhoz hozzáadott felhőkarcolók sokasága félrevezető lehetett.

Rögtön a felhőkarcolókkal felturbózott Astoriáról indulunk, ahol meg is pillanthatjuk a főszereplőt, az új Iphonet.

Ezt követően a kamera végigszalad a Rákóczi úton, és a Blahát Margit híddá alakítva bekanyarodik egy képzeletbeli autómosóba a Külügyminisztérium épülete mellett.

A legújabb Iphone

Itt egy autómosós jelenet után a kamera elindul II. János Pál pápa térig, ahol a mozgólépcsőn leszaladva megérkezünk a peronhoz.

Budapesten mutatták be az új készüleket.

A metróalagúton végigszaladva megérkezünk a Nádor utcai Hilda étterembe, de nem állunk meg, mert a következő állomás a a Hősök tere, ahol Városligeti-tó partját is megpillanthatjuk, ahol az új telefon kameráját promózva békákat fotóznak.

Hősök tere az Apple legújabb videójában

Budapesti utcakép

Békák a legújabb Iphone készüléken

A Városliget után a Múzeumkertben találjuk magunkat, de a 4-es metró is felcsillan a videóban, ahogyan a Keleti pályaudvar helyett a Union Station felé száguld.

A múzeumkert belseje

A Keleti pályaudvar helyett Union Station szerepel az M4-esen

Az M4-es metró belseje

Az iPhone 16 Pro és 16 Pro Max modellek kapták a legnagyobb frissítéseket: nagyobb kijelzővel rendelkeznek (16 Pro: 6,3 hüvelyk, 16 Pro Max: 6,9 hüvelyk), és titánium házzal készülnek, amely tartósabb és könnyebb lett a tavai modellekhez képest. Az új A18 Pro chip akár 15 százalékkal gyorsabb teljesítményt nyújthat, és jelentős fejlesztéseket hozott a mesterséges intelligencia és a játékélmény terén is.

A kamerák is jelentősen fejlődtek, különösen a 48 MP-es Fusion kamera, amely gyorsabb fókuszálást és részletgazdagabb képeket biztosít. Videófelvételek esetén akár 4K felbontásban 120 képkocka/másodperc sebességgel is rögzíthetünk, és a felvétel utáni visszajátszási sebesség is módosítható. A 16 Pro Max modell az eddigi legjobb akkumulátoridővel büszkélkedik. Kaptunk a szériában egy új gombot is, amivel egyszerűbb lesz a fotózás mivel több funkciós gomb lett, tudunk majd vele kamerát irányítani, egyszerre fényképezni, mélységélességet állítani, és zoomolni is.