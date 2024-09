Felsültek a civilek a politikai hangulatkeltéssel

Bakot lőtt a Tanítanék Mozgalom és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a Madách Imre Gimnázium előtt tartott hétfői tüntetéssel,

a mobiltelefonok iskolai korlátozása elleni akción, illetve az ezt célzó rendelet ellen fellépő igazgató felmentése elleni tiltakozáson, ugyanis a gimnázium tanárain és diákjain kívül gyakorlatilag senki nem vett részt rajta.

Dacára annak, hogy a civilek politikai hangulatkeltésű demonstrációját pár párt is támogatta, köztük a Momentum, amely párt minden ellenzéki megmozduláson feltűnik.

A tanév első napjára meghirdetett politikai alapú tüntetés – miként azt Nagy Ervin elemző, filozófus mondta – azért vallott kudarcot, mert a szülők kezdik megérteni a kormányzat szándékát, az ugyanis nem a digitális eszközök totális tiltása, ahogy ezt a PDSZ is hangsúlyozta, hanem korlátozása.

– Nem totális tiltásról beszélünk, hanem korlátozásról. És a szülők értik, hogy a cél az, hogy a gyermekeket megóvjuk a digitális lét veszélyeitől, biztosítani kell az egészséges testi és lelki fejlődést, és szabályozni kell az okostelefonok használatát az iskolában, ugyanis – és ebben számos pszichológus egyetért – a túlzott használatuk függőséget okoz, rontja a szociális készségeket

– fogalmazott az elemző, aki szerint a rendelkezés és a kormányzati szándék világos, és ezt kezdik megérteni a szülök, ezért ezt a társadalom nagy része támogatja.

Nagy Ervin hangsúlyozta, a Tanítanék Mozgalom és a PDSZ, amely szakszervezetként bejegyzett szervezet, az elmúlt években bizonyította, hogy nem a szakmai érdekérvényesítés a céljuk, hanem a politikai hangulatkeltés.

– Számtalan esetben bizonyították az elmúlt években, hogy esetükben nem az oktatásügyeket felvállaló civil kezdeményezésekről, hanem ellenzéki politikai szereplőkről beszélünk.

Ráadásul olyan politikai aktorokról, amelyek minden oktatást érintő jogszabályváltozásnál politikai hangulatkeltésbe kezdtek: tiltakoztak, tüntetést szerveztek, támadták a kormányt, függetlenül attól, hogy annak a változásnak volt-e politikai következménye, relevanciája, szándéka vagy oka.

Függetlenül attól, hogy tükröződött-e benne a jobboldal értékrendjének a politikája, mindig minden esetben politikai hangulatkeltésbe kezdett. Most is erről van szó. A kormányt most sem ideológiai szándék vezette, amikor az ezzel kapcsolatos törvényeket benyújtotta, a rendeletet megalkotta, hanem a kor kihívásai, melyek a gyermekeink egészséges testi és lelki fejlődését akadályozzák, ami nem mellesleg alkotmányos jog – emelte ki Nagy Ervin. Hozzátette, az, hogy a PDSZ egy olyan iskola igazgatója mellett tüntet, aki tudatosan nem akarta betartani a jogszabályokat, és erre buzdította az iskola diákjait, mindenképpen egy politikai hangulatkeltésnek minősül.

– Egy törvényeket be nem tartó igazgató nem irányíthat egy olyan intézményt, ahol gyermekek tanulnak.

A PDSZ feladata az lenne, hogy begyűjtse a felmerülő problémákat, nem pedig az, hogy tüntetéseket szervezzen és hangulatot keltsen a kormány ellen, mert ez nem szakmai érdekképviselet, hanem politikai szerepvállalás – hangsúlyozta.

Az elemző kitért arra is, hogy jelenleg 11 európai országban van valamilyen digitális korlátozás, Franciaországban például januárban 200 iskolában kezdték el a telefonok használatának korlátozását, és a mai napig tesztelik, hogy milyen problémák merülnek fel a gyakorlatban. – Brüsszelben például

az 1. számú Európai Brüsszeli Iskolában, ahova az EP-képviselők és diplomaták gyermekei járnak, már két éve szabályozzák a mobiltelefonok használatát, ami a házirend szerint teljes tiltást jelent, azaz be sem vihetik a telefont

– mutatott rá, jelezve, Nyugat-Európa ebben a problémában ugyanúgy viselkedik, mint a magyar kormány, és próbálják szabályozni a digitális korszak adta eszközök használatát.

Magyar Péter is részt vett a baloldali demonstráción. (Fotó: Polyák Attila)

Nagy Ervin szerint a pártok is lyukra futottak azzal, hogy a hétfői, politikai hangvételű tüntetést támogatták. – A Momentum kapkod, mindenbe megpróbál belekapaszkodni, ami nem csoda, hiszen a választási kudarc óta zuhanórepülésben vannak, jelenleg 1-2 százalékon mozognak. A liberális párt abban bízik, hogy a mai 16-17 éveseket, azaz a leendő választókat lehet hergelni, hogy a fiatalok lázíthatók, és ezt lovagolja meg a Momentum. Ez felelőtlen politikai magatartás, hiszen ez nem egy hosszú távú oktatási stratégiáról szól, hanem pillanatnyi politikai haszonszerzésről.

Vagyis a Nyugatot leginkább majmoló Momentum az ellen hergel, ami Nyugaton is egyre bevettebb.

Kétségbeesetten kapaszkodnak mindenbe, amivel lázíthatók az emberek, míg a többi párt óvatosabb, ők érzékelik, hogy a digitális eszközök iskolai korlátozása nem magyar sajátosság – fogalmazott Nagy Ervin.