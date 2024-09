Magyar Péter Brüsszel mellé állt a migránsvitában

Az Európai Bizottság eljárást is indított hazánk ellen, mivel úgy vélte, hogy Magyarország megsértette az uniós irányelveket egyebek mellett azzal, hogy előírta, a menedékjog iránti kérelmet kizárólag a tranzitzónákban lehet benyújtani, és a kérelmekről is minden esetben ezeken a pontokon döntsék. Az eljárás végén a bizottság szája íze szerinti ítélet született, miután az Európai Bíróság 2020-ban kimondta, hogy nem tartottuk tiszteletben az uniós jog szabályait, többek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozó eljárások területén és elrendelte a tranzitzónák megszüntetését. Amellett, hogy a magyar kormány ezt még korábban megtette, az is különös, hogy egy ideje éppen Brüsszel sürgeti a tranzitzónához hasonló létesítmények kialakítását.

Ennek fényében még különösebb, hogy az Európai Bíróság idén júniusban napi egymilliós úgynevezett kényszerítő bírság kíséretében 200 millió eurós büntetést szabott ki hazánkra „példátlan és kivételesen súlyos uniós jogsértés” miatt a migráció ügyében. A bírság kifizetését a kormány visszautasította, mivel a déli határunk védelmére ennek az összegnek mintegy a tízszeresét fordítottuk 2015 ősze óta. A költségekhez az EU nem járult hozzá, holott a határkerítés az egész unió területét védi az illegális migránsoktól.