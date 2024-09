Sok család terhét csökkenti a kormány, könnyebben elérhetőek lesznek a támogatások októbertől + videó

Az otthonteremtési támogatások igénybevétele október 1-től még egyszerűbbé válik – írta Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Facebook-oldalán. Hangsúlyozta, a csok plusz, a falusi csok és a babaváró támogatás igénylése jelentős könnyítésekkel jár a speciálisan adózó egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők számára. A legfontosabb változások között szerepel, hogy a korábbi 10, illetve 20 százalék helyett mostantól a bankoknak a bevételek 50 százalékát jövedelemként figyelembe kell venniük a hitelbírálat során.

Az államtitkár szerint ez azt jelenti, hogy

sokkal könnyebben és gyorsabban juthatnak saját otthonhoz az államilag támogatott, akár 15, 30, illetve 50 millió forintos csok plusz-kölcsönnel, ráadásul az eddig elvárt két, illetve három év helyett elegendő lesz egy év TB-jogviszony igazolása az igényléshez.

Ez a könnyítés számos családnak nyitja meg az utat a támogatások igénybevételéhez, akik eddig nem tudták teljesíteni a feltételeket.

– Bízom benne, hogy ezek a változások több tízezer családnak nyújtanak majd segítséget otthonuk megteremtésében – közölte Koncz Zsófia.

Az államtitkár egy videót is mellékelt a bejegyzéséhez, melyben egy olyan gazdálkodó család tanyájára látogatott. akik már igénybe vették a babavárót. Koncz Zsófia tájékoztatta őket, hogy a kormány már 30 féle családtámogatást biztosít, melyek közül sok segíti az otthonteremtést vagy bővítést. A családnál úton van a harmadik gyerek, ezért házuk bővítésén gondolkoznak, így a falusi csokot is igénybe tudják venni – ismertette az államtitkár. Hozzátette, három gyerek esetén hét és fél millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, valamint adóvisszatérítést is tudnak igényelni ötmillió forintig.