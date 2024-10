A pedofilbotrány okozta károkat minimalizálná a baloldal, Ábrahám Róbert újabb videót ígér

„Ma délelőtt arról értesítettek, hogy nagyon rossz néven vették bizonyos körökben, hogy egy fontos figurát be kellett áldozniuk és első körben megpróbálják minimalizálni a károkat, második körben pedig megállítani (Ábrahám Róbertet és az ügy további részleteinek kiszivárgását – a szerk.) bármi áron” – írta Ábrahám Róbert a közösségi oldalán vasárnap délután, a bejegyzésben pedig egy újabb videót is ígért.

Ábrahám Róbert a fejleményekről az ügy kapcsán tartott tüntetés másnapján azt írta:

…legkevésbé sem hat meg. Senki nem idióta. Ha tegnap nem fostak volna be a gyermekvédő influenszerek meg a sajtójuk, akkor még egy semmitmondó közlemény sem került volna ki hat nap után. Sőt ugyanúgy hírzárlat lenne. Öt napig hallgattak és töröltek, a hatodikon pedig elkezdtek szervezkedni. Mindenki tudja, hogy hatalmas erőtér az, ami mögöttük áll, de túl nagy tétje van annak, hogy ne göngyölítsük ezt fel. Megyünk tovább! Pénteken pedig újabb videó érkezik!

– olvasható a publicista bejegyzésében.

Mint ismert, Ábrahám Róbert, a Renitens nevű YouTube-csatorna riportere Osváth Zsolt és Lakatos Márk influenszerek miatt ment el a héten az ügyészségre, ahol iratokat nyújtott be ellenük. Az Ábrahám által benyújtott dokumentumok felvethetik az emberkereskedelem, a gyermekprostitúció és az erőszak gyanúját is. Szombaton tüntetés volt Lakatos lakása előtt; ugyanezen nap folyamán derült ki az is, hogy a rendőrség nyomozást rendelt el Lakatos ügyében – a tüntetésről és az ügy hátteréről lapunkban megjelent összefoglaló ide és ide kattintva elérhetők.

Lakatos Márk tagad

Vasárnap délelőtt majd egyheti hallgatás után megtörte a csendet a balliberális influenszer. „Az elmúlt napokban olyan súlyos és alaptalan vádak célpontjává váltam, amelyek teljesen ellentétesek mindazzal, amit képviselek. A leghatározottabban visszautasítom ezeket az állításokat. Mivel állítólag büntetőeljárás indult az ügyben ismeretlen tettes ellen, a hatóság kérdéseire készséggel válaszolok, velük teljes mértékben együttműködök. A közösségi médiában, valamint egyes sajtóorgánumokban megjelent rágalmazásokat a leghatározottabban visszautasítom. Hálás vagyok azoknak, akik ebben a nehéz időszakban mellettem állnak és bíznak bennem. Hiszem, hogy az igazság mindenki számára nyilvánvalóvá válik” – írta Instagram-bejegyzésében.