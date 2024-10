Magyar Pétert tenné a hazánk elleni támadások élére a brüsszeli elit

A lap szerint ugyanis Magyar „frissen megválasztott európai parlamenti képviselőként Brüsszelből vezényli majd a „támadást” és azt reméli, hogy ehhez maga mögött tudja az Európai Néppárt (EPP) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke támogatását is. A lapnak nyilatkozó Tisza-vezér arról is beszélt: a nemrégiben megtartott uniós csúcson láthatóvá vált, hogy Von der Leyen és a néppárt több más meghatározó figurája miként tudják növelni a győzelmi esélyeit a következő választáson, amihez egyebek mellett abban is segítséget vár ez említettektől, hogy megváltoztassa a magyarokban kialakult negatív képet az uniós bürokráciáról.