Hadházy Ákosban további kérdéseket vetett fel Magyar Péter és hívei reakciója

– Az Átlátszó által megkapott dokumentum, a Kehi jelentése az, ami újabb információkat ad ehhez az ügyhöz és újabb kérdéseket vet fel – és ezek nagyon fontos kérdések. Sajnos az érintett reakciója, illetve a híveinek a reakciója is kérdéseket vet fel. Itt az ellenzék jelenleg legnagyobb szereplőjéről van szó, ezért nyilván nagyon meg kell gondolni, hogy mit mondunk. Én a dokumentum, a hozzám is eljutott vizsgálati anyag alapján szeretnék részletesebben foglalkozni ezzel az üggyel – nyilatkozta a Szeretlekmagyarország.hu-nak Hadházy Ákos ellenzéki országgyűlési képviselő.

A Magyar Péter gyanús szerződéseivel korábban a választásokig nem foglalkozó politikus most rászállt a Tisza Párt elnökére, azt is mondta az interjúban, hogy csapatába tartozó jogászok vizsgálják, hogy büntetőjogilag milyen súlyosak ezek a szerződések. Ismert, a Kehi megállapításai szerint Magyar Péter túlárazott szerződéseket köthetett a Diákhitel Központ vezetőjeként, de voltak teljesen fölösleges, adott esetben fiktív szerződések is. Sok esetben amikor ajánlatot kért egy munkára, a győztes már előre borítékolható volt, viszont magának három és fél milliós havi bért folyósított a Tisza Párt mostani vezetője.