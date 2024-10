Hatalmas összegű szabadságmegváltási pénzt kaphat Márki-Zay Péter

Közel 1,7 millió forint ütheti Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármesterének a markát – számolt be a Délmagyarország. A lap emlékeztetett: a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a polgármester tisztsége megszűnik az új polgármester megválasztásával, ami abban az esetben is fennáll, ha a polgármestert újraválasztják, tehát ilyenkor is meg kell váltani a ki nem adott szabadságot.

Márki-Zay Pétert az október 22-i közgyűlés elé kerülő előterjesztés szerint, 2024. január 1-jétől szeptember 30-ig 29 nap szabadság illette meg, tavaly pedig 16 nap ki nem vett szabadsága is maradt.

Az összesen 45 napból az előterjesztés szerint 17 napot vett ki, 28 napja megmaradt, amiért 1 673 563 forint szabadságmegváltást kap, ha a közgyűlés megszavazza.

Gyöngyösi Ferenc főállású alpolgármesternek tavaly négy ki nem vett szabadságnapja volt, az ideiből pedig hét napja maradt, amit 334 713 forinttal váltanak meg.