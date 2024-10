Kilencéves gyermekektől kért meztelen képeket a harminchét éves pedofil

Egy 9 éves kislány édesanyja tett feljelentést a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki az elmúlt hetekben folyamatosan rávette a gyermekét arra, hogy szexuális tartalmú képeket és videókat küldjön neki magáról. A Police.hu szerint a nyomozók nagy erőkkel kezdték meg az ügy felgöngyölítését, a gyanúsított azonosítását és felkutatását.

Közben kiderült, hogy nem egy kislány volt érintett a történetben, hanem annak hasonló korú barátnője is. A titokzatos idegen egy közösségi platformon szemelte ki áldozatait, eleinte ketten, majd hárman folytattak szexuális témájú beszélgetéseket, miközben a férfi rendszeresen arra kérte a lányokat, hogy magukról, nemi szervükről fotókat, sőt, több esetben videót küldjenek neki.

A lányok ennek eleget tettek. Előfordult az is, hogy a pornográf felvételeken a kislányok önkielégítést végeztek vagy egymással folytattak szexuális cselekményt. A nyomozók a férfit fővárosi lakásában fogták el. A nála tartott kutatásban a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiberfelderítői is részt vettek, akik a lefoglalt telefon és adathordozók tartalmát jelenleg is elemzik.

A gyanúsítottat őrizetbevétele mellett hallgatták ki szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A rendőrség arra hívta fel a szülők figyelmét, hogy az ilyen és ehhez hasonló esetek jó része megelőzhető bizonyos oldalak gyermekek számára elérhetetlenné tételével és a fiatalok képernyőidejének korlátozásával.