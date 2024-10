Niedermüller is sarcot vet ki a helyi autótulajdonosokra

– Erzsébetváros megtelt. Nem most, nem idén, hanem évek alatt. A kerületben jóval több a hivatalosan bejelentett autó, mint a parkolóhely – vezette fel a Niedermüller Péter (DK) polgármester a rendkívüli autós sarc bevezetését Erzsébetvárosban. A Gyurcsány-párti polgármester szerint a közterületet elfoglaló autók jelentős része szinte ingyen használja ezeket a tereket, az önkormányzat pedig – legalábbis eddig – hatalmas összeggel támogatta ezt.

Az általános gyakorlat az, hogy aki az adott kerületben él, néhány ezer forintos regisztrációs díjért ingyen parkolhat az otthona közelében. Ezt az általános szabályt a korábbi ciklusban Pikó András józsefvárosi polgármester felrúgta, és sarcot vetett ki a kerület autótulajdonos polgáraira.

A cél az volt, hogy kevesebb autót tartsanak a kerület lakosai. A fizetős lakossági parkolással az autómennyiség nem lett sokkal kevesebb, csak az önkormányzat bevétele több. A magasabb parkolási bevételért cserébe Pikó még több száz parkolóhelyet is megszüntetett, ezáltal nem csökkentette a parkolási anomáliákat, hanem növelte azokat.

Ezt az autósbarátnak nem nevezhető gyakorlatot veszi át a VII. kerületi önkormányzat is.

Niedermüller emlékeztetett: az érvényben lévő parkolási rendelet szerint háztartásonként egy autó gyakorlatilag ingyenesen parkolhat a közterületeinken a nap 24 órájában, és a második autó éves díja is töredéke a tényleges parkolási díjnak.

Niedermüller szerint a szomszédos Józsefvárosban 1440 autó tűnt el az utcákról, amikor módosították a parkolási rendeletüket. Csakhogy a lakók sok helyütt megtalálták a kiskapukat, azaz a társasházi nagykapukat. Több helyütt a gangos házak belső udvarán parkoltatják az autóikat azért, hogy ne kelljen parkolási sarcot fizetniük. Korábban ott növények álltak, most autók.

Az erzsébetvárosi javaslat értelmében háztartásonként az első gépjárműre 2025. január 1-jétől 36 ezer, a második autóra 72 ezer forint parkolási hozzájárulást kell fizetni az adminisztrációs díjon túl.

– Az autósok tehát továbbra is részesülni fognak kedvezményben, ugyanakkor a rendszer igazságosabbá válik, hiszen azok, akik többet használnak a közterületből, nagyobb összeggel járulnak hozzá a fenntartásához. Arról is fontos beszélni, hogy nemcsak a lakókat érinti a változtatás, hanem az intézményeket, cégeket is. Intézményenként 10 darab járműig 48 ezer forint, minden további jármű esetében 150 ezer forint lesz a várakozási hozzájárulás díja az adminisztrációs díjon túl – húzta alá Niedermüller Péter a közösségi oldalán. Mint írta: a három vagy több gyermekes családok, a nyugdíjasok 50 százalékos, az egészségügyi dolgozók és a mozgásukban korlátozottak továbbra is 100 százalékos kedvezményre lesznek jogosultak.

– Tudjuk, hogy az első autóról nehezen mond le bárki, de ez a lépés arra késztetheti azokat, akik a közterületen csak tárolják az autójukat, de nem használják már a mindennapokban, hogy máshol oldják meg azok tárolását – zárta sorait a polgármester.

Hasonló intézkedést vetett fel Kovács Gergely, Hegyvidék kutyapártos polgármestere is. Véleménye szerint akinek autója van, annak pénze is, ezért fizessen.

Mint beszámoltunk arról, a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésére egy 15 pontos javaslatot állított össze hét ultrazöld civil szervezet. Az összes képviselőnek eljuttatott javaslatcsomag részeként a Levegő Munkacsoport, A Járda a Gyalogosoké, a Járókelő Közhasznú Egyesület, a Közlekedő Tömeg Egyesület, a Magyar Közlekedési Klub, a Miutcánk és a Város és Mobilitás Intézet gyakorlatilag ellehetetlenítené az autós közlekedést Budapesten. A hét civil szervezet folyamatosan szűkítené, néhány esetben pedig egyenesen megszüntetné a lakossági kedvezményeket. A kis keresetűek helyzetét nehezítené, hogy a zöldek javaslata értelmében a főváros védett területeire nem kaphatnának lakossági behajtási engedélyt a környezetszennyező autók. Vagyis az idős járművek kiszorítása lenne az egyik első lépés.

A szervezetek emellett a parkolási díjak emelésére is javaslatot tesznek, ami a főváros egyes területein már így is óránként 600 forint.

Vagyis a főváros egyes területein a szervezetek az egyszerű emberek számára megfizethetetlenné tennék a parkolást, így érve el az általuk kitűzött célt, vagyis az autós közlekedés visszaszorítását.