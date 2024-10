Pócs János alelnök lett, Hornung Ágnes is fontos pozíciót kapott

Hornung Ágnes kormánybiztos kerül Sztojka Attila megüresedett helyére a Népjóléti bizottságban – derült ki a Magyar Közlönyben október másodikán megjelent rendeletből. A Kövér László házelnök által szignált rendelet a Mezőgazdasági bizottságban is változtatásokat hajt végre. Győrffy Balázs korábban megüresedett alelnöki helyét mostantól Pócs János tölti be. A bizottság új taggal is bővül, Jakab István veszi át Győrffy Balázs bizottsági helyét.