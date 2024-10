Ezekkel a csodaszép hajókkal zárt újabb rekord szezont a Balatoni Hajózási Zrt.

Jól mutatja ezt, hogy a Fonyód-Badacsony útvonalon idén már közel 250 ezren utaztak, ami az előző évhez viszonyítva 20 százalékos növekedést jelent. Míg a legtöbb utast, szám szerint 140 ezret a Fonyód és Badacsony között közlekedő új Tomaj katamarán szállította a két part között. A sikerekhez hozzájárultak a séta és nosztalgiahajók is, amelyekre összesen 195 ezer utas váltott jegyet, 50 ezerrel több, mint tavaly.

A legnépszerűbb sétahajós, naplementés kikötők Balatonfüred, Keszthely, Siófok, Balatonlelle és Balatonalmádi voltak, míg a nosztalgiahajók közül a Helka, a Jókai és Kelén fedélzetéről gyönyörködtek leginkább az utasok a Balatonban.

A felújított Jókai hajó Balatonfüred egyik népszerű vitorlás kikötője mellett (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A bulihajókra Balatonbogláron és Révfülöpön, Siófokon, valamint Fonyódon és Badacsonyban szálltak fel a legtöbben, míg a gyerekhajók Keszthelyen, Balatonmáriafürdőn és Balatonlellén vonzották a legtöbb utast. A programhajókra összesen 29 ezren váltottak jegyet, a rendezvényhajókon pedig 14 ezer fő utazott idén. Továbbra is folyamatosan nő a Balaton környéki aktív turisták száma, amit igazol az is, hogy idén a tavalyinál is 6 százalékkal több, mintegy 175 ezer kerékpárt szállítottak a BAHART hajóin.

Egyre inkább teret hódít az online és automata jegyértékesítés is. Míg tavaly 69 ezer alkalommal vették igénybe a BAHART online jegyértékesítő felületének szolgáltatásait, idén 25 százalékkal többen 86 ezren vásároltak maguknak így jegyet. Mellettük pedig további 74 ezer utas használta a kikötőkben elhelyezett jegyárusító automatákat.

A tavalyi sikereknek köszönhetően az október 26-án kezdődő őszi szünet alatt Siófok, Balatonfüred és Keszthely kikötőiben még minden nap sétahajózásra várják az új és klasszikus nosztalgiahajók az utasokat, míg hétvégente és az ünnepnapokon menetrendi hajók indulnak Fonyód-Badacsony, illetve Siófok-Balatonfüred-Tihany között. Mindezek mellett a népszerű települési eseményekhez és ünnepnapokhoz is kapcsolódnak programok, így október 26-án Halloween gyerekhajó indul Siófokról és Balatonfüredről, míg november 9-én a XXII. Gardália Napok alkalmából indul sétahajó-járat Tihanyból. A kompok pedig 30 percenként közlekednek az őszi szünetben a két part között.

A Balaton négyévszakos kínálatához az előszezoni, valamint a késő őszi járatok közlekedtetésével a BAHART és a balatoni hajózás jelentős mértékben hozzájárul.

Az új BAHART kompok egyike a Balatonon (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A gazdaság új fellendülésének egyik legfontosabb hajtóereje a turizmus. Az ágazat rekord szintű adataikhoz pedig a BAHART kiváló eredményei is jelentős mértékben hozzájárulnak, ami a fogyasztás élénkülésén keresztül támogatja a gazdasági fejlődést. A kompok az őszi szünetet követő időszakban is folyamatosan közlekednek az év minden napján. November 3-ig Szántódrévből 7:00 és 19:00 között, míg Tihanyból 7:15 és 19:15 között indulnak, 30 perces időközönként. Ezt követően hétköznapokon 60, hétvégéken pedig 30 perces időközönként közlekednek a két rév között – olvasható a közleményben.

Borítókép: A felújított Jókai hajó a Balatonon (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)