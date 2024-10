Keserű bejelentés, a Liverpool sztárja nem játszhat az Arsenal ellen

Szoboszlai Dominik csapatában nem játszhat a múlt heti Chelsea elleni bajnokin megsérült Diogo Jota, ezt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője jelentette be. A vörösök Jota mellett valószínűleg nem számíthatnak Federico Chiesa és Conor Bradley játékára sem, míg Harvey Elliott és Alisson továbbra is sérült, írja a Daily Mail.

Diogo Jota a Chelsea ellen sérült meg (Fotó: AFP/PAUL ELLIS)

Mindez azt is jelenti, hogy a Liverpool csatára Darwin Nunez lehet az Arsenal ellen, aki múlt héten a Chelsea ellen 2-1-re megnyert meccsen is bejött csereként az akkor megsérült Jota helyére, majd a Lipcse ellen megnyert BL-meccsen is az uruguayi szerepelt, ő jegyezte a győztes gólt az 1-0-ra megnyert mérkőzésen.

Slot nem keresi a kifogásokat a sérültek miatt londoni rangadó előtt:

– Tudjuk, mennyire fontosak a közvetlen riválisok elleni pontok és azt is tudjuk, hogy az Arsenal egyike ezeknek a csapatoknak. Nem mindegy, hogy szerezzük vagy hullajtjuk a pontokat ezeken a rangadókon, lásd az előző idényt.

A holland edző ezzel arra utalt, hogy a Liverpool az Arsenal és a Manchester City elleni rangadókon négy meccsből egyet sem tudott megnyerni az előző évadban, s végül harmadik lett a két rivális mögött.