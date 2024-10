Van, ami még a forgószélnél is gyorsabb

A HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója Orlandóban egy szállodában vészelte át a hatalmas vihart. A Milton hurrikánt megelőző intézkedések részeként Florida területén mintegy hatmillió embert érint kitelepítési intézkedés. A hatóságok előzetesen arra figyelmeztették a lakosságot, hogy aki otthonában marad, az életét kockáztatja – tájékoztatott az InfoRádió. Az államban tartózkodik az ismert magyar csillagász, Kiss László is, akit telefonon értek el. A HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója elmondta, hogy Orlando déli részén, a Walt Disney World mellett egy hotelban várja a hurrikán elcsendesülését.

Egyhetes utazásra érkezett, amelynek a célja az Europa Clipper nevű, ötmilliárd dollárba kerülő NASA Jupiter-holdszonda elindításának megfigyelése. Egy harmincfős turistacsoportot kísér szakértőként, de az elmúlt két napban a legfontosabb feladata a hurrikánhírek követése volt.

– Nemrégiben haladt el mellettünk a Milton tíz-húsz kilométerre délre, de még most is, miközben távozik, itt a Kennedy Űrközpont környékén 120 kilométer/órás széllel pusztít a jelenleg egyes kategóriájú hurrikán. Így aztán Florida még a teljes lezárás állapotában van, és itt vagyok én is – mondta Kiss László. Arról is beszámolt, hogy a hatóságok mindent bezártak, nem nyithatnak ki a hivatalok, az iskolák, a vendéglátóipari egységek, a boltok.

A szálloda környékén éjfél körül vonult át a hurrikán, akkor volt a legnagyobb hangja a szélnek. A turistacsoport szerencséje, hogy ez a szálloda menekülési helyszín, még olyanokat is ott szállásoltak el, akiket Florida délebbi részeiből kellett evakuálni.

– A mi hotelunk egy erős vár, így aztán veszélyben mi hál’ Istennek soha nem voltunk – tette hozzá. A hurrikánokhoz szokott floridaiakat is meglepi, hogy két héten belül két ilyen erősségű vihar csap le az államra, hiszen már a Helene is hatalmas pusztítást végzett, és most jött a Milton; Kiss László szerint emiatt az amerikai közélet is felbolydult.

– Ami szomorú, hogy pont úgy, mint a Covid idején, most a hurrikánok kapcsán is a hitetlenkedő és a tudományba vetett hitüket elvesztett emberek között az összeesküvés-elméletek a szélnél is sebesebben elterjedtek, olyan álhírek jelentek meg, hogy a kormány képes módosítani az időjárást, és nem véletlen, hogy most hirtelen jött két nagy hurrikán. Igen, nem véletlen, a Mexikói-öbölnek a vize annyira föl van melegedve, hogy képes ilyen hurrikánokat „termelni” akár ilyen rövid idő alatt is, ami a klímához jobban értő emberek szerint egyértelműen a klímaváltozás következménye – világított meg egy újabb aspektust a magyar szakember.