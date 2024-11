Magyar Péter undorodik a saját szavazóitól. A hét elején nyilvánosságra került elő egy botrányos hangfelvétel, amelyen az hallható, ahogy a Tisza Párt elnöke vállalhatatlan, trágár stílusban nyilvánul meg a saját támogatóiról. Alig telhetett el néhány óra aközött, hogy a híveivel fotózkodott, majd ugyanezeket az embereket szidta barátnőjének.

A Tisza Párt első embere a volt barátnője által rögzített felvétel alapján valószínűleg a június 8-i, Hősök terén tartott tüntetése után beszélt arról, mennyire idegesítik őt a „büdös szájú” támogatók.

Az ügy kirobbanása után sokan, politikusok és politikai elemzők is felvonták a szemöldöküket az elhangzott mondatokról értesülve, hiszen Magyar Péternek tudnia kellene, hogy ha politikai babérokra tör, a legutolsó dolog, amit tennie kéne, az – még ha magánbeszélgetés keretein belül is – az, hogy a saját szimpatizánsait alázza porig.

Addig jók voltak a „büdös emberek”, amíg szavaztak

Kocsis Máté közösségi oldalán kommentálta a botrányos megnyilvánulást.

A sok »büdös ember« a Hősök teréről arra azért jó volt, hogy kijuttassák őfelségét Brüsszelbe havi nyolcmillióért, hogy ott aztán a mentelmi jogával visszaélhessen

– olvasható a bejegyzésben.

Magyar Péter az esetet követően próbált magyarázkodni a szavai miatt, ekkor azt hangoztatta, hogy az egyik mondatot nem ő mondta. Elsőként Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója reagált a mentegetőzésre, aki megkérdezte, hogy akkor mégis melyik sértő mondat hagyta el a Tisza Párt elnökének száját. Menczer Tamás ezután továbbment.

Elmebaj uralkodik a Tisza Párton belül

A Tisza Párton belül uralkodó állapotokat a Fidesz kommunikációs igazgatója „elmebajnak” nevezte.

– Most gondoljanak bele! Tehát először is, milyen emberek ezek? Egy. Kettő, ez az ember bejelentkezett az ország vezetésére. Na, tudják, mikor fogja Magyar Péter vezetni az országot? Én egyszer ezt már mondtam, azóta is fenntartom. Belőle akkor lesz miniszterelnök, amikor belőlem római pápa. De én református vagyok, ez is egy kicsit nehezíti. Egyébként sem jelentkeztek, hogy római pápának hívnának – fejtette ki Menczer.

Az elhangzottakkal kapcsolatban Menczer Tamás kérdőre vonta a baloldali politikust. A bejegyzésben a kommunikációs igazgató felidézte Magyar szavait:

„Büdösek az emberek és a szájuk, bleee”, az időseket továbbá Magyar Péter ilyen mondatokkal sértegette : „Az idős emberek vegyenek maguknak új unokát!” – emlékeztetett Menczer Tamás.

Ilyen ember vagy, Peti! Lenézel mindenkit. Önimádó, narcisztikus alak vagy

– mutatott rá Menczer Tamás. Hozzátette: „Vége van, Peti! Pukkad a lufi!”

Mint arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt elnöke vasárnap délután 16 órára hirdetett egy rendkívüli sajtótájékoztatót, amelyet úgy harangozott be közösségi oldalán, mint a magyar Watergate-botrányt, lehallgatási ügyet ígért nézőinek.

Magyar Péter bemutatott egy hangfelvételt arról, hogy volt barátnője, Vogel Evelin harmincmillió forintot követel azért, hogy „ne borítson mindent”.

Kocsis Máté közösségi oldalán a következő kérdést tette fel:

Mennyire vagy tiszás? Családodat felveszed?”

Magyar felsőbbrendűségi tudata

Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet munkatársa szerint a hangfelvételből az derül ki, hogy Magyar Péter lenézi a választóit. Úgy vélekedett: Magyar Pétert narcisztikussága alkalmatlanná teszi a pozíciójára.

Ómolnár Miklós a Hír TV-ben elmondta: elborzadva hallgatta az újabb Magyar Péterről készült botrányos hangfelvételt. Úgy vélekedett, Magyar Péterből árad valami felsőbbrendűségi tudat, megvetés mindenkivel szemben.

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint Magyar Péter nem azért jelentette fel Vogelt, mert manipulált felvétel jelent volna meg, ezt megtehette volna szerinte. Mint mondta, ez valós felvétel, és ezért nem mer manipulált felvétel miatt feljelentést tenni.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója azt mondta, Magyar Péter szerint az emberek szükséges rosszak a politikában. Úgy vélekedett, Magyar Péter nem állított fel egy normát, és ez most ráomlik a fejére.

L. Simon László szerint Magyar Péter hívei is fel fogják tenni a kérdést, hogy „már megint?”

Ez volt Magyar Péter őszödi beszéde?

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója, Boros Bánk Levente a Magyar Nemzet megkeresésére korábban kifejtette: az elmúlt harminc évben soha nem sértegetett még magyar politikus választókat ilyen stílusban, mint a Tisza Párt elnöke.

Ez már a sokadik botrány, nem lehetnek véletlenek. Túl sok egybeesés történt már ahhoz, hogy egy összeesküvés-elmélettel el lehessen ütni, vagy az ellene irányuló, vélelmezett lejáratókampánynak lehessen ezt betudni

– hangsúlyozta, majd hozzátette: ha nem lennének ügyek Magyar Péter körül, akkor most nem lenne a nyilvánosság előtt egy újabb bizonyíték az ő emberi minőségéről.

Nem ez az első és valószínűleg nem is ez az utolsó botránya Magyar Péternek, ezeknek az a különlegessége, hogy egy normális közegben már egy ilyenbe is belebukik egy politikus

– mondta, majd hozzátette: ez Magyar Péter őszödi beszéde, ugyanis Gyurcsány Ferenc is zárt körben beszélt Balatonőszödön 2006-ban, miután hazugságokkal kampányolva megnyert egy választást. A sajátjai előtt annak idején Gyurcsány is őszintén fogalmazott.